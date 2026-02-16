¥«¡¼¥ê¥ó¥°´Ú¹ñ¡½¥¤¥®¥ê¥¹Àï¤ÇBBC¼Õºá¡Ö¤â¤·²¿¤«Ê¹¤³¤¨¤¿¤é¡Ä¡×Ãæ·Ñ¤¬½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¡×
ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤¬BBC¤ÎÃæ·Ñ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°»î¹çÃæ¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ãæ·Ñ¤ËÎ®¤ì¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¤¬¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î±Ñ¹ñ¡½´Ú¹ñÀï¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£»î¹çÃæ¤Ë±Ñ¹ñÁª¼ê¤¬²×Î©¤Á¡¢»×¤ï¤º¡ÈF¥ï¡¼¥É¡É¤Ê¤É¤ÎÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤òÈ¯¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Ë¤âÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¥á¥¤¥ó²òÀâ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¯¥é¥à»á¤Ï¡Ö²×Î©¤Á¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·²¿¤«Ê¹¤³¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤Ï¡Öµ¤¤Þ¤º¤¤¾ìÌÌ¡§¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤¬¡Ø²×Î©¤Á¡Ù¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿È¯¸À¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢BBC¤¬Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¼Õºá¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥ê¥ó¥¯¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤¿¤á¡¢BBC¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤À¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Áª¼ê´Ö¤Î²ñÏÃ¤¬¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¶¥µ»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÊÀ³²¤¬µ¯¤¡¢±Ñ¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë