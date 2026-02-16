¥ª¥Ð¥Þ»á¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡Ö±îÆ°²è¡×¤Ë°ì³å¡Ä¡Ö¹ñÌ±¤¬Åú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥Þ¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¼«¿È¤ò±î¤ËÎã¤¨¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤ÊÆ°²è¤ò¶¦Í¤·¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤¬Åú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ´ÖÀÜÅª¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥ª¥Ð¥Þ»á¤Ï14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿CBS¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÊÆ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤âÉÊ°Ì¤ÈÎéµ·¡¢¿ÆÀÚ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¹ñÌ±¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¼°¤ÎÃÌÏÀ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¥Ð¥Þ»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×»áÎ¨¤¤¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¡¢¡Öµæ¶Ë¤ÎÅú¤¨¤ÏÊÆ¹ñ¹ñÌ±¤«¤é½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢ÅêÉ¼¡¦½¸·×µ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥É¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬2020Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Î·ë²Ì¤òÁàºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÆþ¤ì¤¿1Ê¬´Ö¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Ð¥Þ»áÉ×ºÊ¤Î´é¤Ë±î¤ÎÂÎ¤ò¹çÀ®¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£BGM¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢±î¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥ª¥Ð¥Þ»áÉ×ºÊ¤¬²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹õ¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Ð¥Þ»áÉ×ºÊ¤ò±î¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Ì±¼çÅÞ¿Ø±Ä¤Ï¡Ö¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¹ÔÆ°¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¡¢¶¦ÏÂÅÞÆâ¤«¤é¤â¹õ¿Í¤Î¾å±¡µÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È»á¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈóÆñ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
ÈãÈ½¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÍâÆü¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤òºï½ü¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢Æ°²è¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö¿¦°÷¤Î¥ß¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£