¡ÚNBAµå±ã¡Û¥ì¥Ê¡¼¥É¡ÖÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤¿¡×¡¡12Ê¬´Ö¤Ç¾×·â¤Î31ÆÀÅÀ¡ªÀ¤³¦ÁªÈ´ÇÔÂà¡Ä·è¾¡Àï¤ÏÊÆ¹ñÂÐ·è¤Ë
¡¡¡þNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡¡USAvsWORLD¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¡¡¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡NBA¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£Âè3»î¹ç¤ÎÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ÖUSA STRIPES¡×¤ÈÀ¤³¦ÁªÈ´¤Î°ìÀï¤Ï¡¢STRIPES¤Î¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Ê¡¼¥É¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤¬¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖWORLD¡×¤¬ÇÔÂà¡£·è¾¡Àï¤Ï¡ÖUSA STRIPES¡×¤ÈÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¡ÖUSA STARS¡×¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ï4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÊÆ¥×¥í¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼NHL¤¬ºòµ¨¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ³Æþ¤·¤¿4¥«¹ñÂÐ¹³Àï¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÊÆ¹ñvsÀ¤³¦¡×¤Î»î¹ç·Á¼°¤ò¿ä¤¹À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áº£Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÈÀ¤³¦ÁªÈ´1¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÁíÅö¤¿¤êÀï·Á¼°¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦ÁªÈ´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖWORLD¡×¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¡ÖUSA STARS¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ÖUSA STRIPES¡×¤Î3¥Á¡¼¥à¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï12Ê¬¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¼Â»Ü¡£
¡¡·è¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿Âè3»î¹ç¤ÎSTRIPES vs WORLD¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥Ê¡¼¥É¤¬ÂçË½¤ì¤·¤¿¡£»Ä¤ê4ÉÃ¤Ë¥È¥É¥á¤ò»É¤¹3P¥·¥å¡¼¥È¤âÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É12Ê¬½Ð¾ì¤Ç¾×·â¤Î31ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤ò·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¢§¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Ê¡¼¥É¡¡ºÇ½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬Æþ¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£