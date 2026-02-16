»Å»ö¤Ç´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤Û¤ÉÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡©¼«Ê¬¤òÇû¤ë¡ÈÇû¤ê¥×¥ì¥¤¡É¤È¤¤¤¦æ«
¡Ö¤³¤Î»Å»ö¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¤½¤¦´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ë»þ´ü¤À¡×¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÄ¹¤¯Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤Çºé¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Á°¸þ¤¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇû¤é¤ì¡¢ËÜÅö¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÌµÍý¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¤¡¢43ºÐ¤ÇFIRE¤òÁª¤ó¤ÀÂ¼ÌîÇî´ð»á¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¼«¿È¤ËÅ½¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¹¤®¤Æ¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡ÈÇû¤ê¥×¥ì¥¤¡É¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¶áÃø¡ØÀï¤ï¤º¤·¤Æ¾¡¤Ä ÉÔÆ°»ºÅê»ñ30¤ÎÅ´Â§¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿Â¼Ìî»á¤¬¸ì¤ë¡¢Çû¤ê¥×¥ì¥¤¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¿È·Ú¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤Ï¡£
¢¡Çû¤ê¥×¥ì¥¤¤Ë¿È¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡ÖÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤Çºé¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖBloom where God has planted you¡Ê¿À¤¬¿¢¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Çºé¤¤Ê¤µ¤¤¡Ë¡×¤òÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Öº£ÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤³¤½¤¬¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ä¤¤¡ÉÇû¤ê¥×¥ì¥¤¡É¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¡£¼¤á¤¿¤êÅ¾¿¦¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼«Í³¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡£º£¥³¥³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤È¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼«¤éµï¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀ®²Ì¤¬½Ð¤º¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¿¦¤Ê¤Î¤Ë¸ý²¼¼ê¤ÊÃÎ¿Í¤Ï¡¢¡ÖÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡×¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤ä¸ò¾Ä½Ñ¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢°Â°×¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î»î¤ß¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤«À®²Ì¤â½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤À¤«¤éÁ´¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌµÍý¤Ë´èÄ¥¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤ÆÌµÍý¤·¤Æ¤â¡¢Â³¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·²õ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÉÂ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ª´èÄ¥¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤òÀ¤´Ö¤Ï¾Î»¿¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÄË¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Æ´î¤ó¤À¤êÌÌÇò¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï°¼ñÌ£¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Æ±ÍÍ¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ª´èÄ¥¤ë¿Í¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤·¤«³Ð¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹ó¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¿Í¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡£
¢¡È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤³¤½¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¸ý²¼¼ê¤ÊÃÎ¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö±Ä¶È¿¦¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¸ò¾Ä¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¡¢Å¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â±Ä¶È¤È¤Ï¡Ö¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇä¤ë¡×¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÉÇä¤ì¤µ¤¨¡É¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖÀé»°¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢¸µ¤Î°ÕÌ£¤Ï¡ÖÀé²ó¤Î¤¦¤Á3²ó¤°¤é¤¤¤·¤«ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤±³¤Ä¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£Å¾¤¸¤Æ¡¢¡Ö1000·ï¤ÎÆâ¡¢¾¦ÃÌ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤¬3¤Ä¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤ò»Ø¤·¤¿¤ê¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ç1000·ïÃæ3·ï¤·¤«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤³Î¼ÂÀ¤¬Äã¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¸ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¡ÖÀé»°¤Ä¡×¤Ï¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð1000·ï¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð3·ï¤¯¤é¤¤¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ä¸ò¾Ä½Ñ¤òÃÃ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö1000·ï¤Ë¤è¤êÁÇÁá¤¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡×¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö1000·ï¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Û¤ÉÀ®²Ì¤Ï½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Ë¤âÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¶ì¼ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ä¸ò¾Ä½Ñ¤òÃÃ¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¤è¤Û¤É³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
