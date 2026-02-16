ÃæÆ»¡¦»ÞÌî¹¬ÃË»á¤¬£Ø¹¹¿·¡Ö»ä¤â¿´¤¬µÞ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×ÍîÁªÃç´Ö¤Î³¹Æ¬Î©¤Á³«»Ï¾ðÊó¤Ë
½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸µÂåÉ½¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦»ÞÌî¹¬ÃËÁ°½°±¡µÄ°÷¡Ê61¡Ë¤¬16ÆüÄ«¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
»ÞÌî»á¤Ï¡ÖµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¡¢¤´°§»¢¤Ë²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¤È¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¿´¤¬µÞ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦¸åÊÒÉÕ¤±¤Ë¼ê´Ö¼è¤ê¡¢¤â¤¦2Æü¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖX¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Íý²ò»ò¤ê¤¿¤¯¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö·þÅÚ½ÅÍè¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÞÌî»á¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÆ»»´ÇÔ¤ÎµÕÉ÷¤ò¼õ¤±¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾®Áªµó¶è¤ÇÇÔËÌ¡£ÈæÎãÉü³è¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£