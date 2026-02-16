¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óMFÎÓÊæÇ·¹á¤¬¸ÅÁãÂÐÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ¡ª¡ÄÎ¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¿Í5Áª¼ê½Ð¾ì¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç¾¡Íø
¡¡¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWSL/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò1Éô¥ê¡¼¥°¡ËÂè16Àá¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¡£Æ±»î¹ç¤Ç¤Ï¥¨¥ô¥¡¡½¥È¥ó¤ÎDFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¡¢MFÌâÌÚ·ë²Ö¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£DFÀÐÀîÍþ²»¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¤ÏDF±óÆ£Í¥¡¢FW¿¢ÌÚÍý»Ò¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÂ®¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÆ°¤¯¡£8Ê¬¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬È¯Æ°¡£Áê¼ê¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤ÇÃæ¤Ë±¿¤ó¤ÀÌâÌÚ¤¬ÎäÀÅ¤Ë±¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤à¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ë¤ò»È¤¦¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ë¤«¤é¤ÎÀµ³Î¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÎÓ¤¬º¸Â¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¸ÅÁã¤Î¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¨¥ô¥¡¡½¥È¥ó¤Ï°Ê¹ß¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ò¼´¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤âÁ°Àþ¤Î¿¢ÌÚ¤¬¥¿¥á¤ä¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤éÈ¿·â¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÎÓ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í5Áª¼ê¤¬Æ±»þ½Ð¾ì¤Î°ìÀï¤ò1¡Ý0¤ÇÀ©¤·¤¿¥¨¥ô¥¡¡½¥È¥ó¤¬¥ê¡¼¥°3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÎÓÊæÇ·¹á¤¬¸ÅÁãÂÐÀï¤Ç·è¾¡ÅÀ
First time finish from Hayashi 🙌— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) February 15, 2026
A perfect pass from Blundell to set up the goal 🌟#BarclaysWSL @EvertonWomen pic.twitter.com/8TIpgr4Fq1