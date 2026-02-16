ÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¡ª¡Ä¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÎäÀÅ¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤ÎFWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÉÍÌî¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æº£Ç¯1·î4Æü¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWSL/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò1Éô¥ê¡¼¥°¡ËÂè16Àá¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÈÂÐÀï¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎDF¸Å²ìÅã»Ò¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎFWÅÚÊýËãÜ¿¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÉÍÌî¤Ï4¡Ý2¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç·Þ¤¨¤¿72Ê¬¤Ë·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÌ£Êý¤Î¥ß¥É¥ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇØ¸å¤ØÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤ÎGK¤È¤Î1ÂÐ1¤ÇÎäÀÅ¤Ë±¦¤Ø±¿¤Ó¤Ê¤¬¤éÀäÌ¯¤Ê¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢²ÃÆþ¸å4»î¹ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÂÔË¾¤Î½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿°ìÀï¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î7¡Ý3¤Î¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè·î1Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëAFC½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢2026¤Ë¤â¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤Ïº£¸å¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÉÍÌî¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë
Cool, calm and composed from Maika Hamano 🧊#BarclaysWSL @SpursWomen pic.twitter.com/PF4TsxfQ6B— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) February 15, 2026