½Ð¹ñ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸µ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤ò¹´Â«¡¢±ø¿¦»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ç¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¡ÊCNN¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ï15Æü¡¢Æ±¹ñ¤Î¸µ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê±ø¿¦»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¹ñ³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±ø¿¦¤òÁÜºº¤¹¤ë¹ñ²ÈÈ¿±ø¿¦¶É¡ÊNABU¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤ò¡Ö¥ß¥À¥¹»ö·ï¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂç¤¤ÊÀ¯¼£´íµ¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤ò½ä¤ë¹ÈÏ¤Ê±ø¿¦µ¿ÏÇ¤ÎÁÜºº¤ò»Ø¤¹¡£
NABU¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢½é´ü¤ÎÁÜºº¤¬Ë¡¤Îµ¬Äê¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸µ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤Î»áÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÊÝ¸î¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¶È¼Ô¤ò´Þ¤àÀÁÉé¶È¼Ô¤«¤é¤Î¥ê¥Ù¡¼¥Èµ¿ÏÇ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¿¦¤È¸µ¿¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤¬ºòÇ¯¼Ç¤¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾»á¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÉÔÀµ¹Ô°Ù¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Æ¶Á¤Ï¹¤¬¤ê¡¢¥¤¥¨¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤â²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
ÁÜººÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¤Ê¤É¤Î¹ñÍ´ë¶È¤¬¡¢¼çÍ×»ÜÀß¤Î·ÙÈ÷¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿»ñ¶â¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó1²¯¥É¥ë¡ÊÌó152²¯±ß¡Ë¤¬ÉÔÀµ¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢Åö¶É¤ÏÁÜºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô½½¥«½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï±ø¿¦µ¿ÏÇ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£2023Ç¯°Ê¹ß¡¢NABU¤Ï°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£