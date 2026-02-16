º¹¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¼è¤êÌá¤·¡¢¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¸ÀÍÕ¤¿¤Á ¡¡¡Ö¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×ÂåÉ½¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¡¾¾Èø°¡µª»Ò¡¡¡ÊÊÔ½¸¼Ô¥ê¥ì¡¼¥¨¥Ã¥»¥¤Âè14²ó¡Ë
¡¡¿ÍÊ¸½ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÊÔ½¸¼Ô¤¬¡¢Ã´Åö¤·¤¿ËÜ¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ¤Ê¤É¡¢¿ÍÊ¸½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÖ¤ë¥ê¥ì¡¼¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î14²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×ÂåÉ½¤ÇÊÔ½¸¼Ô¤Î¾¾Èø°¡µª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÉôÍî¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃíÌÜºî¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î½ÐÈÇ¼Ò·ó½ñÅ¹¤Î¡¢¤¢¤ëÌë¤ÎÍÍ»Ò¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢½÷À¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±¿Æ°¤È¸ÀÍÕ¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÏ¢¤Ê¤ê¤À¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÊÔ½¸¤·¤¿ËÜ¤â¤¢¤ë
¡¡¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÖËÜ¤ÈµÊÃã¡¡¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¡×Å¹¼ç¤ÇÊÔ½¸¼Ô¤Î»³ÅÄ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤¬Á°²ó½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»ä¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¿ÍÊ¸½ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÊÔ½¸¼Ô¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆËÜ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ°¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÎËÜ¤òÊÔ½¸¤·¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î¿ÍÊ¸½ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤¤¤Þ¤â¤½¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿²Ý¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤ê¤ÈÉÑÈË¤Ë°ÛÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¿ÍÊ¸¤«¡Ä¡Ä¿ÍÊ¸¤ÎÄêµÁ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·Á°¤«¤é¶»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎËÜ¡Ê¤À¤±¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¤À¤±¡×¤Ï¿´¤ÎÃæ¤ÇÀë¸À¤·¤Æ¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¼É½¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢Åö»þ¤Î¾å»Ê¤â¼ÒÄ¹¤âÆÃ¤Ë°ú¤Î±¤á¤â¤»¤º¡¢¡Ö¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à°Ê³°¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤í¡×¤È¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î»î¤ß¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¼þ°Ï¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é£¸Ç¯¡¢¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤À¤±¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¤ä»¨»ï¤òÊÔ½¸¤·¤Æ´©¹Ô¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÎËÜ¤ò½¸¤á¤¿½ñÅ¹¤ò±Ä¤àËèÆü¤À¡£
¡Ö¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¼ÒÌ¾¤Ï¡¢ºî²È¤Î¾¾ÅÄÀÄ»Ò¤µ¤ó¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¤³¤ì¤¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ò»×¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤»ä¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¥¹¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¡Ø¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¡Ù¡ÊÃÝÂ¼ÏÂ»ÒÌõ¡¢ÀÄÅÚ¼Ò¡¢1999¡Ë¤Î¡ÖÌµ¸Â¤Î¥¨¥È¥»¥È¥é¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Èº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÌ¾Á°¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿²ÈÉãÄ¹À©¤Î¼Ò²ñ¤ÇÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¡¢¡Ö¥¨¥È¥»¥È¥é¡×¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½÷À¤ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¿Ë¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯11·î´©¥¨¥ì¡¼¥Ê¡¦¥³¥¹¥³¥Á¥§¥ó¥³¡Ø»ä¤Î°¦¤¹¤ë¥í¥·¥¢¡§¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤«¤éËº¤ìµî¤é¤ì¤¿¿Í¤Ó¤È¡Ù¡Ê¹âÌøÁï»ÒÌõ¡¢¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢Á´ÂÎ¼çµÁ¤ÇÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤¦¹ñ¤¬¡¢Ã¯¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤¤¤Þ¤³¤ÎÆüËÜ¤Ç¤âÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å
¡¡2025Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡ØÉôÍî¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡Ù¡Ê·§ËÜÍý¾¶ÊÔÃø¡¢Æ£²¬Èþ·Ã»Ò¡¦µÜÁ°Àé²í»Ò¡¦Ê¡²¬¤È¤â¤ß¡¦ÀÐÃÏ¤«¤ª¤ë¡¦¤Î¤Ô¤³¡¦À¥¸Í½ù±ÇÎ¤Æà¡¦ºäÅì´õ¡¦Àî粼Æá·ÃÃø¡¢¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÊÔÃø¼Ô¤Î·§ËÜÍýº»¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥¨¥È¥»¥È¥é¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤ÆÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ä¡Ë½÷À²òÊü±¿Æ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤È¤µ¤ì¤ëÀ¼¡¢ÉôÍî²òÊü±¿Æ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤È¤µ¤ì¤ëÀ¼¡¢Ìµ¸Â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÎò»Ë¤Î¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤È¤·¤Æ¤µ¤¨µÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤¤À¼¡¢Ìµ¸Â¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Ãæ¿´¤È¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î´Ø·¸¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ëÀ¼¡£
¡¡ÉôÍî½÷À¤ÎÈï¤ëÍÞ°µ¡¢¤«¤ì¤é¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿À¸³è¤È±¿Æ°¡¢¤½¤ì¤é¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë»×ÁÛ¤òËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£½ñ¤¼ê¼«¿È¤âÉôÍî½÷À¤Ç¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤é½ñ¤¯ËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¡ØÉôÍî¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡ÙÊÔ¼Ô¤Þ¤¨¤¬¤¤è¤ê
¡¡·§ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¼¤Ò´©¹Ô¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¯Â¨Åú¤·¤¿»ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¼¹É®¤¬¤É¤ì¤Û¤É³ëÆ£¤òÀ¸¤ß¡¢³Ð¸ç¤Î¤¤¤ë¼ÂÁ©¤Ê¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿²¤¿»Ò¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë±£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÉôÍî¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÆó½Å¡¢»°½Å¤Îº¹ÊÌ¤È°µÇ÷¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿ÉôÍî½÷À¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÀ¼¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡££±¾Ï¤ÇÆ£²¬Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÌµÃÎ¡¦Ìµ´Ø¿´¤ÎÀ©ÅÙÅª¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ÎÆâ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£¹¿Í¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢Í£°ì¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡££¹¿Í¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤Ï½ñ¤¯¤Ù¤¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò°ì¸À¤âÏ³¤é¤µ¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï¸å¡¢ÉôÍî²òÊü±¿Æ°¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¼±»ú³Øµé¡×¤Ë¤Ï¡¢º¹ÊÌ¤æ¤¨¤Ë³Ø¹»¤ËÄÌ¤¨¤º¡¢³Ø¹»¤Ç¤âº¹ÊÌ¤µ¤ìÆÉ¤ß½ñ¤¤¬½¬ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÉôÍî½÷À¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ä¸Ä¡¹¤Î¸ì¤ê¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¿ô¾Ï¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Àî粼Æá·Ã¤µ¤ó¤Î¾ÏËö¤Ë¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é¼±»ú¶µ¼¼¡Ê³Øµé¡Ë¤Ç³Ø¤ó¤À»³ËÜ±É»Ò¤µ¤ó¼ê½ñ¤¤Î¡Ö¿åÊ¿¼ÒÀë¸À¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÃøºî¡ØÊâ¡½¼±»ú¤òµá¤á¡¢ÉôÍîº¹ÊÌ¤ÈÆ®¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¡Ù¡Ê²òÊü½ÐÈÇ¼Ò¡¢2012¡Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿Ê¸»ú¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ÈÂº¸·¤ò¼è¤êÌá¤¹À¸¤¤Ä¤Å¤±¤ëµÏ¿¤À¡£
¡¡¤½¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¼±»ú³Øµé¤Ç¡Ö¶µ¤¨¤ë¡×Î©¾ì¤Ë¤¤¤¿ÈóÉôÍî½÷À¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£¤«¤Î¤¸¤ç¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉôÍî½÷À¤«¤é¸ÀÍÕ¤òÃ¥¤Ã¤¿Â¦¤Ë¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¶¦¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î»¨»ï¡Ø¥¨¥È¥»¥È¥é¡Ù¤Î¼¡¹æVOL.15¡Ê2026Ç¯£µ·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉôÍî¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¶¦ÌÄ¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤ëÆÃ½¸¤òÁÈ¤à¡£¤¤¤Þ¤Ï¤½¤Îºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯£³·î¡¢¡ØÉôÍî¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡Ù½éÈÇ¤¬½ÐÍè¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿
¡¡¿ôÆüÁ°¡¢BOOKSHOP¤ÇÅ¹ÈÖ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸µÆ±Î½¤ÎN¤µ¤ó¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿N¤µ¤ó¤Ï¡¢¶õµ¤¤äÆ÷¤¤¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤¬¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Æñ¤·¤¤¼À´µ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¿§¡¹¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËÜÃª¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¯¤á¤ë¤«¤Î¤¸¤ç¤Ë¡¢¡ÖN¤µ¤ó¡¢¿ÍÊ¸½ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤¢¤È¡¢N¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¶â¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇË¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¡£
¡¡¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¡Ö¿ÍÊ¸½ñ¡×¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£N¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÃÏµå¤ÎºÆÀ¸¡§È¯¸À¤¹¤ë½÷¤¿¤Á¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿Íè¤ë¤Í¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
N¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸Å½ñ¡ØÃÏµå¤ÎºÆÀ¸¡§È¯¸À¤¹¤ë½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥ì¥ª¥Ë¡¼¡¦¥«¥ë¥Ç¥£¥³¥Ã¥È¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ë¥é¥ó¥ÉÊÔ¡¢±üÅÄ¶Ç»Ò¡¦ÎëÌÚ¤ß¤É¤êÌõ¡¢»°°ì½ñË¼¡¢1989¡Ë¼¡¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ï
¡¡¼¡²ó¤Ï¡¢²ÖÂ«½ñË¼¤Î°ËÆ£½ÕÆà¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤®¤¿¤¤¡£
¡¡¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤È£²Ç¯°ã¤¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿²ÖÂ«½ñË¼¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö±ó¤¯¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ë¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ë¼ª¤ò¤¹¤Þ¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤òËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÒÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø²ÖÂ«¡Ù¤Ï¹â·²°ï»Þ¡Ø½÷À¤ÎÎò»Ë¡Ù¤è¤ê¡£¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÂ£¤êÊª¤È¡¢Ï¢ÂÓ¤Î°ÕÌ£¤â¤³¤á¤Æ¡×¤È¤Î°ìÊ¸¤Ëáã¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½÷À»Ë¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°Ì¾ÉÕ¤±¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÉÔÊ¿Åù¡¢ÍÞ°µ¡¢º¹ÊÌ¡¢Ë½ÎÏ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Î½ÐÈÇ³èÆ°¤Ï¤½¤ì¤Ë¹³¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤À¡£¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¤ä²ÖÂ«½ñË¼¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Ï¢ÂÓ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼êÊ¬¤±ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÊ¸¾Ï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÃµË¬µ¤Ï¤³¤Á¤é¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í¾¾Èø°¡µª»Ò(¤Þ¤Ä¤ª¡¦¤¢¤¤³)
¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡£Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È½ÐÈÇ¼Ò¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÍâÇ¯»¨»ï¡Ø¥¨¥È¥»¥È¥é¡Ù¤òÁÏ´©¡£´©¹Ô½ñ¤Ë¡¢¡Ø¾®»³¤µ¤ó¥Î¡¼¥È¡Ù¡Ê¾®»³¤µ¤ó¥Î¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÊÔ¡Ë¤Ê¤É¡£2021Ç¯¡¢Åìµþ¡¦ÂåÅÄ¤Ë¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹BOOKSHOP¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥â¡×¡Ö»ä¤Î¤«¤é¤À¥Ç¥â¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¡£