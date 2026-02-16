²ÃÆ£¤¢¤¤¡ÖÈ±¿§¤ò°Å¤¯¡×¡È¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÁ°È±¡ÉºÇ¿·¥Ø¥¢ÈäÏª¤Ë¡ÖÁ°È±¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê43¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈ±¿§¤ò°Å¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿²ÃÆ£¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÁ°È±¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Î¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÜÆ°¤¬Ä¹¤¤Æü¤Ï @mylan_official @keikosasaki_mylan ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥á¥ó¥º¤Î @dsquared2 ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤âÃå¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ¡¹¥á¥ó¥º¤«¤é¤â¤ªÍÎÉþ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±¿§¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁ°È±¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£