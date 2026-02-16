¡Öº£Ç¯¤Ï2¸Ä¤Ä¤¡ª¡×´°ÇäÂ³½Ð¤Î¥ì¥¹¥ÝÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¡¢Âè5ÃÆ¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡ª¡¡½é¤Î¡ÈÂç¾®2¸Ä¥»¥Ã¥È¡É¥Ýー¥Á¤¬MAQUIA¡¦BAILA¡¦eclat¡¦LEE4·î¹æ¤Ë¡Ò¾ÜºÙ²èÁü¤¢¤ê¡Ó
1974Ç¯¤ËNY¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¹¥Ýー¥È¥µ¥Ã¥¯¡ÊLeSportsac¡Ë¡×¤È½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥³¥é¥Ü¤¬º£Ç¯¤â¼Â¸½¡£5ÅÙ¤á¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¿·ºîÊÁ¤ä¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÂç¾®¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¡ÖMAQUIA¡×¡ÖBAILA¡×¡Öeclat¡×¡ÖLEE¡×¤Î4»ï¤Î³Æ4·î¹æ¤ËÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
2·î20Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Î¡ÖMAQUIA¡Ê¥Þ¥¥¢¡Ë¡×ÄÌ¾ïÈÇ4·î¹æ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖBAILA¡Ê¥Ð¥¤¥é¡Ë¡×ÄÌ¾ïÈÇ4·î¹æ¡ã2·î27Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ä¡¢¡Öeclat(¥¨¥¯¥é)¡×4·î¹æ¡ã2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä¡ä¡¢¡ÖLEE¡Ê¥êー¡Ë¡×ÄÌ¾ïÈÇ4·î¹æ¡ã3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ä¤Î½¸±Ñ¼Ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥Ó¥åー¥Æ¥£»ï4»ï¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¹¥Ýー¥È¥µ¥Ã¥¯¡ÊLeSportsac¡Ë¡×¤È¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¡£
º£²ó¤ÎÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¿·ºîÊÁ¤ä¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÂç¾®¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È¡×¡£
Âç¾®¤Î¥»¥Ã¥ÈÉÕÏ¿¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥°¥í¥°¥é¥ó¥Æー¥×¤Ç±ï¼è¤ê¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ýー¥Á¤ÈÆ±ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¤Êý¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤â¹¤¬¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥¹¥á¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢¤ª»Å»ö¥°¥Ã¥º¤ä»Ò¶¡¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤òÂç¾®¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤â¤è¤·¡¢²ÈÃÖ¤ÍÑ¤È»ý¤ÁÊâ¤ÍÑ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤â¤è¤·¡£¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤¤¥Ýー¥Á¤Ï¥«ー¥É¤ä¥ê¥Ã¥×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤À¤«¤é¤«¤µ¤Ð¤é¤º¤ËÈ´·²¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤òÈ¯´ø¡¢½é¤Î2¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÂç¤¤¤¥Ýー¥Á¤¬½Ä15¥»¥ó¥Á¡ß²£20¥»¥ó¥Á¡¢¾®¤µ¤¤¥Ýー¥Á¤¬½Ä8¥»¥ó¥Á¡ß²£11¥»¥ó¥Á¡£·Á¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥Þ¥Á¤Ê¤·¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¡£
¥ì¥¹¥Ýー¥È¥µ¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤·¡¢4»ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬2026Ç¯½Õ¤ÎºÇ¿·¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤òÁª¤Ó¡¢¹¥¤¤Ê»¨»ï¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆºÇ½ÜÊÁ¤Î¥Ýー¥Á¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨³Æ»ï¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈÇÅù¤³¤ÎÉÕÏ¿¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤·ÁÂÖ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ýー¥Á¤ÎÊÁ¤Î½ÐÊý¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½Õ¤Î¥ì¥¹¥ÝºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡ÖMAQUIA¡×ÄÌ¾ïÈÇ4·î¹æ
Ç¡ßºùÊÁ¡¡¥¥åー¥È¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È
ºù¤Î²Ö¤ä¤Ä¤Ü¤ß¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥åー¥È¤ÊÇ¤òÉÁ¤¤¤¿½Õ¤é¤·¤¤ÊÁ¡£´Å¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥´¥Æー¥×¤¬ÈþÍÆ¹¥¤¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¡¢¾®¤µ¤¤¤Û¤¦¤òÂç¤¤¤¥Ýー¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ»ÅÊ¬¤±ÍÑ¤Ë¤·¤Æ¤â¡£
¡ÖBAILA¡×ÄÌ¾ïÈÇ4·î¹æ
°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¡¡¥ï¥ó¥³ÊÁ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È
¥Ç¥Ë¥à¸«¤¨¤¹¤ëÇ»º°¤ÎÃÏ¤Ë¥Ô¥¯¥»¥ë¥¢ー¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿°¦¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¡£¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¡¢¥À¥ë¥á¥·¥¢¥ó¡¢¥Á¥ï¥ï¤Ê¤É¸¤¼ï¤â11¼ï¤ÈËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£¥·¥§¥¢»È¤¤¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Öeclat¡×4·î¹æ
Âç¿Í¤Î¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È
¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Î¥Èー¥ó¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂç¿Í¸þ¤¡¢¥ê¥Ã¥Á´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ÆÍ¥½¨¤ÊÂç¤¤Ê¥Ýー¥Á¤È¡¢¤Ä¤¤¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤Ê¤³¤Þ¤´¤Þ¤·¤¿¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¥Ýー¥Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¡£
¡ÖLEE¡×ÄÌ¾ïÈÇ4·î¹æ
¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ö¥ì¥â¥óÊÁ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È
ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇòÃÏ¤Ë¥ì¥â¥óÊÁ¡£¼Â¤ê¤ÎË¤«¤µ¤ä¿§¤«¤é¹¬±¿¤äÈË±É¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¥ì¥â¥ó¤Î¡¢¤¿¤ï¤ï¤Ê²Ì¼Â¤ÈÀ¸¤¤ÌÐ¤Ã¤¿ÍÕ¤òÉÁ¤¤¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬°ìÉþ¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡È¼«Ê¬ÍÑ¡É¤¬´ò¤·¤¤Ç¯¤´¤í¤Î»Ò¶¡¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Ç»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¹¥Ýー¥È¥µ¥Ã¥¯¡ÊLeSportsac¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯¤Î¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡£1974Ç¯¤ËÁÏ¶È¼Ô¤Î¥·¥Õ¥¿ーÉ×ºÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¡Ö·Á¤Ïµ¡Ç½¤Ë½¾¤¦¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢·Ú¤µ¤Èµ¡Ç½À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤òÅ¸³«¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»þÂåÀ¤òÂª¤¨¤¿¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¿·ºî¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÈ¯É½¤Î¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢À¤Âå¡¢ÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï2025Ç¯10·î¤«¤é¥¦¥¨¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÈ¯É½¡£