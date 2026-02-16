BTS¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎºÆ¤Ó½¸·ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¡¡¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍÙ¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¡¡¡ØGQ JAPAN¡Ù4·î¹æÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØGQ JAPAN¡Ù4·î¹æÁý´© ÆÃÊÌÉ½»æÈÇ¡Ê¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÊ¼ÌòµÁÌ³¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤«¤éÌó4Ç¯¡¢BTS¤¬5ËçÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢ºÆ¤Ó¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£4·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í³èÆ°¤ÇÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿Èà¤é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½üÂâ¸å¡Ä7¿Í´°Á´ÂÎ¤Ç½¸¹ç¤·¤¿BTS
¡¡¡ØGQ¡Ù¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿RM¡¢Jin¡¢SUGA¡¢j-hope¡¢Jimin¡¢V¡¢Jung Kook¤Î7¿Í¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤¿¤á´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤ä¡¢º£¸å¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼È´¿è
¡½¡½¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤¬º£¤âÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤Ê¤Î¤«¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼³ÍÆÀ¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤«
RM¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ¤â·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£°ìÈÌÉôÌç¤Ç¤âK-POP´ØÏ¢¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢Èà¤é¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢Ä©Àï¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤«¤â¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¡¢Íß¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ï¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤¬Íß¤·¤¤¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£Ä©Àï¤Ï¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¥À¥á¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£
¡½¡½BTS¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SUGA¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏÆâ¾Ê¤ä»×º÷¤¬Â¿¤¯¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤â½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£À¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤é¤âÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎBTS¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¡¢BTS¤Î¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½BTS¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SUGA¡§¤³¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍÙ¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ë¾¤à¸Â¤ê¡¢50Âå¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
V¡§ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¡¢BTS¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î³Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹
¡½¡½ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤é¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Jung Kook¡§¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤¬¤È¤Æ¤â²òÊüÅª¤Ç¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÆ¤Ó¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Jimin¡§¤³¤³¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½BTS¤ÈARMY¡ÊBTS¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Jimin¡§¤½¤Î°¦¤ÎÂç¤¤µ¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤¹¤éËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤½¤¦¡£ËÍ¤é¤¬ARMY¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ARMY¤âËÍ¤é¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¨¡¨¡¡£ÁÐÊý¸þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¡¢ËÍ¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ï²¿¤À¤Ã¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ARMY¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬É¬¤º¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹
¡½¡½Ê¼ÌòµÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
j-hope¡§¿Í´Ö¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁá¤¯½ç±þ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤è¤ê¤â·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ä¼Ò²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¿Í¡¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¨¤¿¤Î¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¡£¤½¤ì¤Ë·³Ââ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊ¼Ìò¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¿·¤·¤¤²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
j-hope¡§¹¥¤¤Ê²»³Ú¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÁ¦¤á¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤éÆ±¤¸»þ´ü¤ËÆ±¤¸²»³Ú¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤ß¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¸ì¤ëBTS
¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡§BTS¤Î7¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤òÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ê¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤Î¡ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤Ë·ëÂ«¤¬¸Ç¤¯¡¢¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î°¦¾ð¤ÏËÜÊª¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆ±»Ö°¦¤Ç¤¹¤è¡£
²»³Ú¤ËËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥Ð¥ó¥É¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£ÍýÍ³¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤Î7¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÎÁíÏÂ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¡¢ËâË¡¤Î¤«¤«¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Èà¤é¤¬ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¤òÃí¤®¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Ê¾å¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤²¿¤é¤«¤ÎËâË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹
¡½¡½2019Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBoy With Luv (feat. Halsey)¡×¤ÇBTS¤È¶¦±é¤·¤¿¥Û¡¼¥ë¥¸¡¼¤¬¸ì¤ëBTS
¥Û¡¼¥ë¥¸¡¼¡§Èà¤é¤Ï¤¿¤ÀÀ¿¼Â¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡£¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BTS¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Á´°÷¤¬ÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤ß¤¬¤½¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£¥¨¥´¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Á´°÷¤¬BTS¤òÂåÉ½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡ØGQ¡Ù¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿RM¡¢Jin¡¢SUGA¡¢j-hope¡¢Jimin¡¢V¡¢Jung Kook¤Î7¿Í¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤¿¤á´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤ä¡¢º£¸å¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼È´¿è
¡½¡½¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤¬º£¤âÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤Ê¤Î¤«¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼³ÍÆÀ¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤«
RM¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ¤â·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£°ìÈÌÉôÌç¤Ç¤âK-POP´ØÏ¢¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢Èà¤é¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢Ä©Àï¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤«¤â¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¡¢Íß¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ï¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤¬Íß¤·¤¤¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£Ä©Àï¤Ï¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¥À¥á¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£
¡½¡½BTS¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SUGA¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ÏÆâ¾Ê¤ä»×º÷¤¬Â¿¤¯¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤â½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£À¤³¦¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤é¤âÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎBTS¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¡¢BTS¤Î¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½BTS¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SUGA¡§¤³¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍÙ¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ë¾¤à¸Â¤ê¡¢50Âå¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
V¡§ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¡¢BTS¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î³Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹
¡½¡½ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤é¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Jung Kook¡§¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤¬¤È¤Æ¤â²òÊüÅª¤Ç¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÆ¤Ó¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Jimin¡§¤³¤³¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½BTS¤ÈARMY¡ÊBTS¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Jimin¡§¤½¤Î°¦¤ÎÂç¤¤µ¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤¹¤éËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¤½¤¦¡£ËÍ¤é¤¬ARMY¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ARMY¤âËÍ¤é¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¨¡¨¡¡£ÁÐÊý¸þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¡¢ËÍ¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ï²¿¤À¤Ã¤ÆÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ARMY¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬É¬¤º¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹
¡½¡½Ê¼ÌòµÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
j-hope¡§¿Í´Ö¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁá¤¯½ç±þ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤è¤ê¤â·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ä¼Ò²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¿Í¡¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¨¤¿¤Î¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¡£¤½¤ì¤Ë·³Ââ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊ¼Ìò¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¿·¤·¤¤²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
j-hope¡§¹¥¤¤Ê²»³Ú¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÁ¦¤á¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤éÆ±¤¸»þ´ü¤ËÆ±¤¸²»³Ú¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤ß¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¸ì¤ëBTS
¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡§BTS¤Î7¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤òÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ê¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤Î¡ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤Ë·ëÂ«¤¬¸Ç¤¯¡¢¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î°¦¾ð¤ÏËÜÊª¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆ±»Ö°¦¤Ç¤¹¤è¡£
²»³Ú¤ËËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥Ð¥ó¥É¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£ÍýÍ³¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤Î7¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÎÁíÏÂ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¡¢ËâË¡¤Î¤«¤«¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Èà¤é¤¬ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¤òÃí¤®¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Ê¾å¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤²¿¤é¤«¤ÎËâË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹
¡½¡½2019Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖBoy With Luv (feat. Halsey)¡×¤ÇBTS¤È¶¦±é¤·¤¿¥Û¡¼¥ë¥¸¡¼¤¬¸ì¤ëBTS
¥Û¡¼¥ë¥¸¡¼¡§Èà¤é¤Ï¤¿¤ÀÀ¿¼Â¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡£¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BTS¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Á´°÷¤¬ÌÜÉ¸¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤ß¤¬¤½¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£¥¨¥´¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Á´°÷¤¬BTS¤òÂåÉ½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£