¡ÚWBC¡Û´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÉÔ±¿½Å¤Ê¤ë¡Ä¥¨¡¼¥¹¸õÊä¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó±¦Éª¸Î¾ã¤Ç½Ð¾ì¼Âà¡¡4Âç²ñ¤Ö¤êÍ½ÁªÆÍÇË¤Ë°Å±À
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µÑ¼¿Î¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó¡ËÅê¼ê¡Ê25¡á¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¤¬±¦Éª¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê¡¢ÂåÉ½¤ò¼Âà¤·¤¿¡£16Æü¤Þ¤Ç¤Ë´Ú¹ñÌîµå°Ñ°÷²ñ¡ÊKBO¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç±¦Éª¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢´Ú¹ñ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¡£ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö±¦¶þ¶Ú¤ÎÂ»½ý¡Ê¥°¥ì¡¼¥É1¡Ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎWBC¤Ç4Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÍ½ÁªÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢Âç²ñÁ°¤«¤éÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¦¶â²ÏÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡Ë¤¬±¦¼êÃæ»Ø¤ÎÉé½ý¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Á×À®Ê¸¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡Ë¤âÏÆÊ¢¤ÎÉé½ý¤Ç·ç¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êá¼ê¤ÎÖÃºß·®¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡Ë¤â¼ê¤Î¹üÀÞ¤Î¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤ÏÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï160¥¥í¤òÅê¤²¤ë¹ëÏÓ¡¢Ê¸ÅïÃì¡Ê¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¡á¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡Ë¤â¸ª¤Î±ê¾É¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëºòµ¨¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ç27»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·12¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦24¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó¤¬º£Âç²ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢LG¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥æ¡¦¥è¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥æ¤ÏLG¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æºòµ¨39»î¹ç¤Ç2¾¡2ÇÔ21¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦63¤òµÏ¿¤·¤¿¡£