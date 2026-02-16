Ý¯ºä46»³ºêÅ·¡¦¤»¤¤¤é¡¦FRUITS ZIPPERÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡ÖViVi¡×É½»æ¤Ç½é¶¦±é Ì©Ãå»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¡¦¸Æ¤ÓÌ¾¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡ÛÝ¯ºä46¤Î»³ºêÅ·¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢¤»¤¤¤é¡¢FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬¡¢2·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØViVi¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë4·î¹æÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£3¿Í¤ÇÉ½»æ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ºêÅ·¤é¡ÖViVi¡×¥â¥Ç¥ë¤¬°µ´¬ÈþµÓÈäÏª
½é¤á¤Æ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Ç´é¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¶á¤Å¤±¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÄÃÀ¾¤Ï¡ÖÅ·¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï»£±Æ¤Ç²ñ¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢¤»¤¤¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤Þ¤À2²óÌÜ¤À¤·¡£¤³¤ó¤Ê½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¤«¤é¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢´é¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤¶á¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡¢ViVi¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤»¤¤¤é¤Ï¡Ö¥¼¥íµ÷Î¥¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÂ©»ß¤á¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¼«Á³¤È¸ÆµÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ViVi¤Î¡Ö¶¯¤µ¤È²Ä°¦¤µ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë»³ºê¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÄÃÀ¾¤È½é¤á¤Æ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡£2¿Í¤Ï»£±ÆÃæ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á²ò¤±¡¢ÄÃÀ¾¤Î¤³¤È¤ò¡È¤ª¤¹¤º¡É¤È¸Æ¤Ó»Ï¤á¡¢È¿ÂÐ¤ËÄÃÀ¾¤Ï¡È¤ª¤Æ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ó¤¢¤¦Ãç¤Ë¡£¶ÛÄ¥¤È´ËÏÂ¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤ÎÉ½»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¸½ÌòViVi¥â¥Ç¥ë9¿Í¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¡¦¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¦Íòè½ºÚ¡¦»³ºê¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¦¤»¤¤¤é¡¦»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¦ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¦Íºä¿´²Ö¤¬Á´°÷½¸¹ç¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¡£°µ´¬¤Î¡ÖViVi´é¡×¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¤ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ºêÅ·¤é¡ÖViVi¡×¥â¥Ç¥ë¤¬°µ´¬ÈþµÓÈäÏª
¢¡»³ºêÅ·¡¦¤»¤¤¤é¡¦ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬É½»æÅÐ¾ì
½é¤á¤Æ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤Ç´é¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¶á¤Å¤±¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÄÃÀ¾¤Ï¡ÖÅ·¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï»£±Æ¤Ç²ñ¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢¤»¤¤¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤Þ¤À2²óÌÜ¤À¤·¡£¤³¤ó¤Ê½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¤«¤é¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢´é¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤¶á¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡¢ViVi¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤»¤¤¤é¤Ï¡Ö¥¼¥íµ÷Î¥¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÂ©»ß¤á¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¼«Á³¤È¸ÆµÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¸½ÌòViVi¥â¥Ç¥ë9¿Í¤Î½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤â
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¸½ÌòViVi¥â¥Ç¥ë9¿Í¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¡¦¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¦Íòè½ºÚ¡¦»³ºê¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¦¤»¤¤¤é¡¦»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¦ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¦Íºä¿´²Ö¤¬Á´°÷½¸¹ç¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¡£°µ´¬¤Î¡ÖViVi´é¡×¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¤ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û