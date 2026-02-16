幸福感を作り出す腸を活性化する為に鍛えるべきインナーマッスルとは！？【体幹の話】

幸福感を作り出す腸を活性化する為に鍛えるべきインナーマッスルとは！？

「第二の脳」である腸を活性

体幹部のインナーマッスルが衰えると、便をスムーズに押し出しにくくなり、便秘の一因になります。腸内には体全体の６割以上の免疫細胞が存在しているため、腸内環境が悪化すると病気にかかりやすくなるといわれています。

体全体のなかで、腸は脳に次いで多くの神経細胞が集まっています。腸は脳と密接に関わっていますが、脳の指令がなくても機能できるため「第二の脳」とも呼ばれています。さらに、心のバランスを整える神経伝達物質「セロトニン」の95％を腸がつくり出しています。

「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンは、幸福感をもたらし心身をリラックスさせる効果のある物質です。たとえば食事をしたあとは、リラックスして眠くなります。これは、腸が活発に動いて、セロトニンが盛んに分泌されているからです。

反対に、緊張していると腹痛を起こしたり、強いストレスを感じると便秘や下痢になったりします。このように、心と腸は相互に作用しあっているのです。

腸の状態がよいと、幸福感をもたらすセロトニンが分泌されやすくなり、ストレスを軽減して心のバランスも保たれます。

腸を活性化するのは、食事だけではありません。お腹や背中など体幹部のインナーマッスルを鍛えると、腹圧を高めて内臓の働きを活発にする効果があります。腸の働きも向上させることができるのです。

