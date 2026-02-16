今が生きづらい人必見！自由な気持ちで生活を送れるためにはどうしたらいいのか？【心理学の話】

自由な気持ちで生活を送れるためにはどうしたらいいのか？

いろいろな顔を持つと自由な気持ちになれる

大学生が万引きをしたというのと、医者が万引きをしたというのでは、世間の見方がガラリとかわります。医者のほうが非難されるのが一般的です。

これは「医者なのだからお金に困っていないはずなのに」とか、「人を助けるのが仕事なのに」といった、その人（職業）に対する人々のイメージが影響しています。どんな職業、どんな人であっても、このイメージから完全に自由になることはできません。それが「他者にとっての自分」でもあるからです。

けれど、自分自身がそのイメージにとらわれすぎるとストレスになる場合があります。例えば「いい父親」「できる上司」という理想像を求めすぎると、そこから外れた要素を自分に感じるたび、ダメな自分を責めてしまうかもしれません。目標を持つのはいいことですが、そうでない自分を許せないのはつらいことです。

人は誰でも、いろいろな顔を持っています。夫であり父であり、上司でも部下でもある。

人から見られたい自分、見られている自分を「公的自己意識」といい、自分の気持ちに素直な姿を「私的自己意識」といいます。どちらも必要なものであり、バランスを保つことでストレスの少ない、スムーズな日常生活が送れることを認識しましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 心理学の話』