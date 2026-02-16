部分痩せはあり得ない！お腹を凹ませたる為にやるべきことは！？

「部分やせ」はあり得ない！スクワットで「全身やせ」

「部分やせ」はあり得ない!

筋肉は部位別に鍛えられます。

しかし、体脂肪を部位別に減らす、いわゆる「部分やせ」はできません。

その理由は、脂肪が分解されるメカニズムを知れば明らか。

脂肪細胞の脂肪を分解する指令を出すのは主にアドレナリンというホルモンです。

アドレナリンは血液によって全身の脂肪細胞に運ばれ、各脂肪細胞内の脂肪は同じ割合でエネルギー源になります。

アドレナリンが筋トレを行った特定の部位にだけ働きかけるということは生理学的にありえないのです。

ただし、気になる部分、細くしたい部分の脂肪ほど減りやすいのは事実です。

体の各部位にある脂肪細胞の「数」は遺伝的に決まっていて、脂肪吸引でもしない限り変わりません。

血中のホルモンの指令によって全身の脂肪細胞は同じ割合で「サイズ」が変わります。

この変化を脂肪が増えた、減ったと感じるのです。

全身の脂肪が同じように半分のサイズになると、1cmが半分になるよりも10cmが半分になったほうがはっきりわかるので、脂肪細胞の多いお腹や太ももなどが部分やせしたと勘違いするのです。

だから、お腹を凹ませたかったら、全身の脂肪を減らすこと。

食事から摂取するエネルギーを制限しながら、筋トレによって筋肉量と基礎代謝を維持するのです。

体幹よりも筋肉量が圧倒的に多い下半身を鍛えて消費エネルギーを増やせば、全身の体脂肪が減って結果的に気になるお腹も凹むというわけです。

