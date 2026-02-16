初心者にはかなり難しいけど超大事！株の情報の中で、よく目にする「決算」をチェックした方が良い理由とは？【図解 株式投資の話】

決算書を見よう！

決算はチェックしたほうがいいの？【図解 株式投資の話】

株の情報を集めていると、決算という言葉をよく目にします。

決算とは一定期間における収益と費用の計算により損益を求め、決算日時点における資産、負債、純資産の状況を確定する手続きです。

上場企業は四半期（3カ月）ごとに決算を行ない、その結果を発表することになっています。公開される｢決算短信｣（または四半期開示）は、業績（または業績予想）を確認するのに重要な書類です。

決算内容の見極めは初心者にとってかなり難しいことだと思います。しかし、株式投資をする上で企業の業績内容はとても重要な情報です。決算の内容が株価に大きな影響を及ぼすからです。少しずつでもかまわないので、決算内容を見極められるようにしましょう。

決算はいつ発表される？

決算発表日は企業によって異なります。インターネットを使って「決算スケジュール」で検索すると、決算発表日をまとめたウェブサイトの一覧が表示されます。また、証券会社によっては、専用のページを作って紹介しています。

すべての企業の決算内容に目を通す必要はありません。自分が株を持っている企業や興味を持っている企業の決算だけでかまいません。とくに、株を持っている企業の決算は必ず目を通すようにしましょう。なぜなら、決算内容によって株価が大きく変動するからです。場合によっては暴落することもあるので、必ず目を通しておきましょう。

