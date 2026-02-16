外食でもダイエットはできる!? おすすめの外食とは？【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】
外食でもダイエットできるのに自炊しないといけないと思い込む
ダイエット成功のために、自炊は必須だと思いますか？もちろん、ダイエット向きの料理を、ストレスなく作り続けることができるのなら、自炊は強い味方になってくれますね。
とはいえ、私はあなたに無理なく痩せていただきたいのです。実際、完璧な自炊100%は無理な方も多いですよね。ここはリアリティのあるお話でいきましょう。なので、自炊必須かどうかの答えは「そうでもない」になりますよ。
むしろ自炊だと食材の幅が限られたり、まとめて作って食べすぎてしまうこともあるでしょう。特に家族の食べ残しには注意です！せっかく時間をかけて心を込めて作ったのに、残されてはもったいないですよね、わかります。でも待って！
食べたくないのに食べると、長期的にはあなたの健康が害されるのです。自炊のときは、作る量とテーブルに出す量を気にかけてくださいね。
外食やテイクアウトでは、選ぶものをベース食にすればバッチリです。「マゴワヤサシイコ」は和食に多いので、定食にするとバランスよくいろいろな栄養が摂れますよ。そうでなくても、ご飯などの主食と、野菜やたんぱく質を含むおかずを揃えることを意識して、栄養の偏りのないようにしてください。
最近では、コンビニやファストフード、外食チェーンでも健康志向が反映された商品も多いです。積極的に選ぶのもよさそうです。
痩せるコンビニめし
※商品は販売が中止されたり、季節や地域によって内容が異なることがあります
セブン - イレブン【黄金しょうが使用10 種具材の和風スープ】
鶏団子ともち麦、昆布やしいたけと６種の野菜が入ったしょうが味のスープ。【うま辛キムチ鍋】
1/2 日分の野菜が摂れる。カプサイシン
の効果で脂肪燃焼効果が期待できる。
ローソン【豆腐バー 旨み昆布】
ワンハンドで食べられる豆腐バー。1 本で植物性たんぱく質を10g 摂れる。【NL ブランパン 2 個入～乳酸菌入～】
穀物の外皮を使用した低糖質・高たんぱく・高食物繊維のパン。
ファミリーマート【たんぱく質 19.9g グリルチキン ブラックペッパー】
ブラックペッパーを表面にふりかけた鶏むね肉。低カロリー・高たんぱく。【高菜明太焼ビーフン】
昆布だし・醤油・ゴマ油などで炒めた焼きビーフン。明太ソースを和えていただく。
痩せる定食＆ファストフードめし
松屋【富士山豆腐の本格麻婆定食】
大きな豆腐を使用した本格的な麻婆豆腐。カプサイシンの脂肪燃焼効果に期待。
すき家【牛丼ライト】
白米の代わりに豆腐を使用したヘルシー牛丼。牛肉でたんぱく質を補給。
吉野家【キムチ牛サラダ】
キムチ・牛肉・鶏肉・ブロッコリーなどボリューム満点のサラダ。高たんぱくで低脂質。【牛鮭定食】
牛肉と鮭から一度に２種類のたんぱく質が摂れる。納豆を追加注文するとなおよし。
大戸屋【大戸屋ばくだん丼】
ダイエットに役立つネバネバ食材がたくさん。三大栄養素のバランスがよい。【ひんやり豆腐と海藻の和風サラダボウルとしそひじきご飯】
たっぷり野菜と海藻、豆腐でさっぱりなヘルシーメニュー。
ほっともっと【彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当】
魚肉と豆乳で作った豆腐ハンバーグがのった彩り豊かなお弁当。
やよい軒【大豆ミートの野菜炒め定食】
100％植物性原料から作られた大豆ミートを使用し、食べ応えがある。高たんぱく。
マクドナルド【エグチ（エッグチーズバーガー）】
糖質 29.5ｇ、387kcal（１個あたり）。揚げ物や甘いタレのかかったものは注意。【ハンバーガー】
糖質 28.8ｇ、256kacl（１個あたり）。ポテトや甘いドリンク付きは NG。
モスバーガー【モスの菜摘（なつみ）モス野菜】
バンズの代わりにレタスで挟んだバーガー。糖質 7.9ｇ、224kcal（１個あたり）。【ソイモス野菜バーガー】
大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ」を使用。糖質 35.3g（１個あたり）。
まとめ
外食やテイクアウトでもダイエットメニューはたくさんある。
【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎