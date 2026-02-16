外食でもダイエットはできる!? おすすめの外食とは？【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

外食でもダイエットできるのに自炊しないといけないと思い込む

ダイエット成功のために、自炊は必須だと思いますか？もちろん、ダイエット向きの料理を、ストレスなく作り続けることができるのなら、自炊は強い味方になってくれますね。

とはいえ、私はあなたに無理なく痩せていただきたいのです。実際、完璧な自炊100%は無理な方も多いですよね。ここはリアリティのあるお話でいきましょう。なので、自炊必須かどうかの答えは「そうでもない」になりますよ。

むしろ自炊だと食材の幅が限られたり、まとめて作って食べすぎてしまうこともあるでしょう。特に家族の食べ残しには注意です！せっかく時間をかけて心を込めて作ったのに、残されてはもったいないですよね、わかります。でも待って！

食べたくないのに食べると、長期的にはあなたの健康が害されるのです。自炊のときは、作る量とテーブルに出す量を気にかけてくださいね。

外食やテイクアウトでは、選ぶものをベース食にすればバッチリです。「マゴワヤサシイコ」は和食に多いので、定食にするとバランスよくいろいろな栄養が摂れますよ。そうでなくても、ご飯などの主食と、野菜やたんぱく質を含むおかずを揃えることを意識して、栄養の偏りのないようにしてください。

最近では、コンビニやファストフード、外食チェーンでも健康志向が反映された商品も多いです。積極的に選ぶのもよさそうです。

痩せるコンビニめし

※商品は販売が中止されたり、季節や地域によって内容が異なることがあります

セブン - イレブン 【黄金しょうが使用10 種具材の和風スープ】 【黄金しょうが使用10 種具材の和風スープ】 鶏団子ともち麦、昆布やしいたけと６種の野菜が入ったしょうが味のスープ。 【うま辛キムチ鍋】 【うま辛キムチ鍋】 1/2 日分の野菜が摂れる。カプサイシン

の効果で脂肪燃焼効果が期待できる。 ローソン 【豆腐バー 旨み昆布】 【豆腐バー 旨み昆布】 ワンハンドで食べられる豆腐バー。1 本で植物性たんぱく質を10g 摂れる。 【NL ブランパン 2 個入～乳酸菌入～】 【NL ブランパン 2 個入～乳酸菌入～】 穀物の外皮を使用した低糖質・高たんぱく・高食物繊維のパン。

ファミリーマート

【たんぱく質 19.9g グリルチキン ブラックペッパー】

ブラックペッパーを表面にふりかけた鶏むね肉。低カロリー・高たんぱく。

【高菜明太焼ビーフン】

昆布だし・醤油・ゴマ油などで炒めた焼きビーフン。明太ソースを和えていただく。

痩せる定食＆ファストフードめし

※商品は販売が中止されたり、季節や地域によって内容が異なることがあります

松屋

【富士山豆腐の本格麻婆定食】

大きな豆腐を使用した本格的な麻婆豆腐。カプサイシンの脂肪燃焼効果に期待。

すき家

【牛丼ライト】

白米の代わりに豆腐を使用したヘルシー牛丼。牛肉でたんぱく質を補給。

吉野家

【キムチ牛サラダ】

キムチ・牛肉・鶏肉・ブロッコリーなどボリューム満点のサラダ。高たんぱくで低脂質。

【牛鮭定食】

牛肉と鮭から一度に２種類のたんぱく質が摂れる。納豆を追加注文するとなおよし。

大戸屋

【大戸屋ばくだん丼】

ダイエットに役立つネバネバ食材がたくさん。三大栄養素のバランスがよい。

【ひんやり豆腐と海藻の和風サラダボウルとしそひじきご飯】

たっぷり野菜と海藻、豆腐でさっぱりなヘルシーメニュー。

ほっともっと

【彩・豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ弁当】

魚肉と豆乳で作った豆腐ハンバーグがのった彩り豊かなお弁当。

やよい軒

【大豆ミートの野菜炒め定食】

100％植物性原料から作られた大豆ミートを使用し、食べ応えがある。高たんぱく。

マクドナルド

【エグチ（エッグチーズバーガー）】

糖質 29.5ｇ、387kcal（１個あたり）。揚げ物や甘いタレのかかったものは注意。

【ハンバーガー】

糖質 28.8ｇ、256kacl（１個あたり）。ポテトや甘いドリンク付きは NG。

モスバーガー

【モスの菜摘（なつみ）モス野菜】

バンズの代わりにレタスで挟んだバーガー。糖質 7.9ｇ、224kcal（１個あたり）。

【ソイモス野菜バーガー】

大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ」を使用。糖質 35.3g（１個あたり）。

まとめ

外食やテイクアウトでもダイエットメニューはたくさんある。

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎