TN-400BT-X/TB(ターコイズブルー)

ティアックは、Bluetoothトランスミッターを搭載したアナログターンテーブル「TX-400BT-X」のターコイズブルーモデルを数量限定で発売した。日本国内ではTEAC公式オンラインストアでの専売モデルとなる。直販価格は71,280円。

南国の海や空をイメージする爽やかなターコイズブルーのラッカー塗装仕上げを施したモデル。内蔵のBluetoothトランスミッターを使ってBluetoothヘッドフォンやBluetoothスピーカーで直接再生ができる。

TN-400BT-X/TB 前面

安定した回転を実現するアルミ・ダイキャスト製プラッターや、好みのカートリッジに交換できるユニバーサル型ヘッドシェル、アンチスケーティング調整機構付きスタティックバランス型S字トーンアームを搭載。33 1/3回転、45回転に加え、SP盤も再生できる78回転に対応する。

基本性能を重視しつつ、さらに内蔵のMM型フォノイコライザーアンプによりフォノ入力を持たないオーディオシステムとの接続も可能。Bluetooth 5.2準拠で、コーデックはSBC、aptXに加え、高音質なワイヤレス再生が可能なaptX Adaptiveに対応。同コーデック対応のヘッドフォン、Bluetoothスピーカーと組み合わせると、高音質、低遅延での再生が可能。