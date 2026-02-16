ドジャース・山本由伸投手（２７）がバッテリー組キャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャッチボールなどを行って汗を流した。

昨季、メジャー２年目で初めてシーズンを完走。チームで唯一先発ローテを守って３０登板で１２勝８敗、防御率２・４９の成績を残すと、ポストシーズンでも２登板連続完投など大車輪の活躍を見せた。ワールドシリーズでも後がなかった第６戦で先発して勝利投手になると、翌日の第７戦で救援登板して胴上げ投手になる圧巻のフル回転を見せた。

ワールドシリーズ最終戦が昨年１１月１日（同２日）。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）開幕へ約４か月と迫っていた。疲労が心配される中で、１２月から本格的にトレーニングを再開し、状態に問題がないことを確認し、侍ジャパンに入ることが決まった。

ドジャースからは大谷翔平投手（３１）も出場するが、投手としては登板銭司に打者に専念。佐々木朗希投手（２４）は昨季右肩痛で離脱したこともあって大会に出場しないこととなった。

今季もエースとしてフル回転することが期待される山本だが、ドジャースがＷＢＣへ快く送り出した理由はあった。ゴームズＧＭは「山本に関しては、彼は完全なプロであり、信じられないほど見事に準備をしているので、開幕に向けて彼を最高の状態にできるよう確認していく。彼は実戦に向けて少しペースを上げるかもしれないが、それらの登板をレギュラーシーズンに向けた調整として利用することも有益だ」と説明。山本の自己管理能力を高く評価してこそのゴーサインだった。

山本はバッテリー組キャンプ初日だった前日１３日（同１４日）にライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板するなど、精力的に調整している。