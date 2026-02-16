去年10月から12月のGDP＝国内総生産は、年率プラス0.2パーセントで2期ぶりのプラス成長となりました。

内閣府が発表した去年10月から12月のGDPの成長率は、物価の変動を除く「実質」で前の3か月と比べて0.1パーセント上昇しました。2期ぶりのプラス成長で、年率に換算するとプラス0.2パーセントでした。

項目ごとに見ますと、GDPの半分以上を占める「個人消費」は、プラス0.1パーセントでした。

冬のボーナスが増えていることなどから、家電などの販売は好調でしたが、価格上昇が一段落した食料品は、消費意欲が抑えられていて弱く、小幅な伸びとなりました。

また、「住宅投資」もプラス4.8パーセントとなり、GDPを押し上げる要因となりました。

一方「輸出」は、トランプ関税の影響で減少していたアメリカ向けが回復してきていますが、中国の渡航自粛の影響により、インバウンド消費が減少したことなどから全体としてはマイナス0.3パーセントとなりました。

なお専門家は、次の3か月の見通しについて「個人消費は物価対策の効果で少しペースアップする可能性がある」とした上で、「設備投資も基調は増加なので、前期比0.2パーセントから0.4パーセント程度のプラス成長が続くのではないか」と分析しています。