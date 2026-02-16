3月6日に公開される韓国映画『しあわせな選択』で主演を務めたイ・ビョンホンと監督のパク・チャヌクの来日が決定した。

『オールド・ボーイ』『別れる決心』などで知られるパク・チャヌクが監督を務めた本作は、“突然の解雇”という現実を独自の視点で描いた人間ドラマ。第82回ヴェネチア国際映画祭でワールドプレミア上映され、第83回ゴールデングローブ賞では3部門にノミネートされた。

主演を務めるのは、『イカゲーム』などのイ・ビョンホン。パク・チャヌク監督とは『JSA』以来、25年ぶりの長編映画タッグとなった。さらに『愛の不時着』のソン・イェジン、『コンフィデンスマンKR』のパク・ヒスン、『財閥家の末息子～Reborn Rich～』のイ・ソンミン、『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』のヨム・ヘラン、『暴君』のチャ・スンウォンらが共演する。

そんな本作の日本公開を記念して、イ・ビョンホンとパク・チャヌク監督が来日し、2月27日にジャパンプレミアが開催されることが決定。映画のプロモーションとしての来日は、パク・チャヌク監督は前作『別れる決心』で来日した2022年12月以来約3年ぶり、イ・ビョンホンは『MASTER／マスター』で訪れた2017年以来9年ぶりの来日となる。なお、ジャパンプレミアのチケットは、2月21日よりチケットぴあで発売される。

あわせて、主人公マンスの庭で立派に花開く大きな百日紅（サルスベリ）に、物語に登場する個性豊かなキャラクターたちやアイテムが描かれたデザインのティザービジュアルの撮影裏を捉えた特別映像も公開された。

