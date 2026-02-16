『ノロウイルス』に効く次亜塩素酸ナトリウム消毒液の作り方と適切な濃度を解説

アルコールでは十分な効果が得られにくい場合があり、次亜塩素酸ナトリウムが用いられるケースが多くみられます。一般的に塩素系漂白剤として家庭で使用されている成分で、エンベロープを持たないウイルスに対しても不活化に寄与すると考えられています。嘔吐物や便の処理には0.1%、ドアノブなどの消毒には0.02%が推奨されますが、金属の腐食や衣類の脱色に注意が必要です。特性や使い方を理解したうえで取り入れることが大切です。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

ノロウイルスに有効な次亜塩素酸ナトリウム

ノロウイルスへの対策としては、アルコールでは十分な効果が得られにくい場合があり、次亜塩素酸ナトリウムが用いられるケースが多くみられます。特性や使い方を理解したうえで取り入れることで、衛生管理の一助となる可能性があります。

次亜塩素酸ナトリウムの特性と効果

次亜塩素酸ナトリウムは、一般的に塩素系漂白剤として家庭で使用されている成分です。ノロウイルスのようにエンベロープ（外膜）を持たないウイルスに対しても、タンパク質を変性させる作用があるとされ、不活化に寄与すると考えられています。アルコール消毒が十分に作用しにくいとされる場面において、次亜塩素酸ナトリウムが選択されることがあるのは、このような特性によるものです。

市販の塩素系漂白剤には、通常5%～6%の次亜塩素酸ナトリウムが含まれています。これを水で希釈して使用することで、適切な濃度の消毒液を作ることができます。嘔吐物や便の処理には0.1%（1,000ppm）、ドアノブなどの消毒には0.02%（200ppm）が推奨されます。一方で、次亜塩素酸ナトリウムは金属を腐食させたり、色柄物の衣類を脱色したりする性質があるため、使用場所や素材には注意が必要です。また、酸性の洗剤と混ぜると塩素ガスが発生するおそれがあるため、必ず単独で使用し、換気をしながら扱うことが重要です。

消毒液の正しい作り方と濃度管理

家庭で次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒液を準備する場合、市販の塩素系漂白剤の濃度を5％と仮定すると、0.1％溶液は水500mlに対してキャップ約2杯分（約10ml）、0.02％溶液はキャップ半杯弱（約2ml）を加えることで作成できます。

作った消毒液は直射日光を避けて保管し、なるべく早く使い切ることが大切です。時間の経過とともに有効成分が分解される可能性があるため、当日中、遅くとも数日以内の使用が目安とされることが多いです。作成日や濃度をラベルに記載しておくと、管理の面でも安心です。使用時にはゴム手袋を着用し、皮膚や目に触れないよう注意しましょう。作業後に水拭きを行うことで、薬剤の残留による腐食や変色を抑えられる場合があります。

まとめ

ノロウイルス感染症は、突然の嘔吐と下痢を主症状とする感染性胃腸炎で、24時間から48時間の潜伏期間を経て発症します。二枚貝を介した食品感染と、人から人への二次感染という二つの経路で広がりやすく、特に冬季に流行します。初期症状を早期に認識し、適切な水分補給と安静を保つことが回復への第一歩です。

ノロウイルスの予防には、手洗いの徹底、食品の十分な加熱、調理器具の衛生管理が基本となります。生の二枚貝を食べる際はリスクを理解し、体調や免疫状態を考慮した判断が必要です。感染力が強いウイルスですが、正しい知識と予防対策で、ご自身と大切な方々を守ることができます。

参考文献

厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」

国立感染症研究所「ノロウイルス感染症とは」