»ÍÀîÂç³Ø¤Ï14Æü¡¢Æ±Âç³Ø¤Î½¤»Î²ÝÄø¤ÈÇî»Î²ÝÄø¤ÎÂç³Ø±¡³ØÀ¸¤Ë¶¦Æ±¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¡¢Æ±Âç³Øµ¡³£¹©Äø³Ø±¡¤Î²¦ÃÝ¶ª¶µ¼ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ðÈ¯ÆâÍÆ¤òÀººº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉÔÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¦¶µ¼ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ß³Ê¤ä¸¦µæ¼¼¤ÎÂç³Ø±¡À¸¼õ¤±Æþ¤ì»ñ³Ê¤ÎÄä»ß¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ò·è¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ÍÀîÂç³Ø¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¦¶µ¼ø¤Ï2011Ç¯¤Ë»³ÍüÂç³Ø¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢12Ç¯¤«¤é20Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏµþÅÔÂç³Ø¡¢ÅìËÌ³Ø±¡Âç³Ø¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤Ç¸¦µæ±¡¤ä½õ¶µ¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶ËÌÜ¿·Ê¹¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
»ÍÀîÂç³Ø¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿²¦¶µ¼ø¤ÎÉÔÀµ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸28ËÜ¤Î¤¦¤Á¤Î6ËÜ¤ÇÉÔÀµ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤Á4ËÜ¤Ç¤Ï²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤Îµ¶Â¤¤Þ¤¿¤Ï²þ¤¶¤ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1ËÜ¤Ç¤Ï²èÁü¤Î½ÅÊ£ÍøÍÑ¡Ê²áµî¤ËÈ¯É½¤·¤¿²èÁü¤Î»È¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ë¤ÈÉÔÅö¤Ê½ðÌ¾¤ÎÌäÂê¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2ËÜ¤Ç¤Ï¡¢²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤Î½ÅÊ£ÍøÍÑ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔÅö¤Ê½ðÌ¾¡×¤È¤Ï¡¢ÏÀÊ¸ºîÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼Ô¤Î½ðÌ¾¤ò½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¼Ô¤ÎÌ¾¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£²èÁü¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Î½ÅÊ£ÍøÍÑ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë°Õ¿ÞÅª¤ÊÉÔÀµ¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ðÈ¯¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¤â¡¢1ËÜ¤Ë¤Ï²èÁü¤Î½ÅÊ£ÍøÍÑ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢1ËÜ¤Ç¤Ï½ðÌ¾¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ðÈ¯¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´Þ¤á¡¢ÌäÂê¤ÎÂ¸ºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸8ËÜ¤Î¤¦¤Á¡¢2ËÜ¤Ï³Ø½Ñ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢6ËÜ¤Ï³Ø½Ñ²ñµÄ¤Ê¤É¤ÎºÝ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤À¤Ã¤¿¡£²ñµÄ¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÏÀÊ¸¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÁá¤¯À¤¤Ë¼¨¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÍ½¹Æ¡×¤ÎÀ³Ê¤¬¶¯¤¯¡¢³Ø½Ñ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤è¤ê¤â¿³ºº¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç¡¢ÄÌ²áÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
»ÍÀîÂç³Ø¤Ï¡¢²¦¶µ¼ø¤Î¶âÁ¬Íí¤ß¤ÎÉÔÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤º¡¢´ØÏ¢¤·¤¿³Ø½Ñ²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶È¼Ô¤òÁª¤Ö¾å¤ÇÂç³Ø¤¬Äê¤á¤¿¼êÂ³¤¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø½Ñ²ñµÄÈñÍÑ¤Î»ÄÍ¾¶â¤òÂç³Ø¤ËÊÖµÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Ê³Ø¸¦µæÈñ¤È¤·¤Æ1Ëü¸µ¡ÊÌó22Ëü±ß¡Ë¤òº¾¼è¤·¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£²¦ÃÝ¶ª¶µ¼ø
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç³Ø±¡À¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ë²áÄø¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤Î³ØÀ¸¤È¤Ï·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ÍÀîÂç³Ø¤Ï²¦¶µ¼ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ö¶ÈÃ±°Ì¹©ºî¿Í°÷½èÊ¬µ¬Äê¡×¡ÖÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¹Ô°ÙÄ´ºº½èÍý¼Â»ÜºÙÂ§¡×¡ÖÂç³Ø±¡À¸»ØÆ³¶µ°÷»ØÆ³¹Ô°Ù½àÂ§¡×¤äÂç³Ø¤Î´ØÏ¢µ¬Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖÆÃÊÌ¾·æÛ¸¦µæ°÷¤«¤éÆÃÊÌ¾·æÛÉû¸¦µæ°÷¤Ø¤Î¹ß³Ê¡×¡ÖÂç³Ø±¡À¸Êç½¸¤ÎÄä»ß¡×¡Ö¸øÅª»ñ¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿½ÀÁ¤ä»²²Ã»ñ³Ê¤Î5Ç¯´Ö¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤Î½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ê³Ø¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÇØ¿®¹Ô°Ù¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸¦µæÏÀÊ¸¤ä¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ´ØÏ¢ÉôÌç¤Ê¤É¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
»ÍÀîÂç³Ø¤Ï¡¢²¦¶µ¼ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢²¦¶µ¼ø¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ØÆ³¶µ°÷¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö´Ø¿´´Ø°¦¹©ºî¡Ê¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÌÌ¤Î¥±¥¢¤â´Þ¤à³Ø½¬¤äÀ¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤áºÙ¤«¤Ê»Ù±ç¡Ë¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë