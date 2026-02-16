DeNAヒュンメルは小学生時代に父の仕事の都合で代官山に住んでいた

DeNAに新加入したクーパー・ヒュンメル外野手は、小学生時代に東京・代官山で暮らしていた経験を持つ。22年も前のことだけに「ちゃんとは覚えていない」というものの、忘れられない味や小さな思い出はいくつも心に残っている。

「代官山に住んでいた時に、特に食事が印象に残っています。その中でも恵比寿の方にあったカレー屋さんが、どういった場所かはちゃんと覚えていないんですけど、思い出に残っていますね」

父の仕事の都合で、2002年から2004年までを日本で過ごした。当時は小学校低学年とあって記憶が定かではないが、“味”は強烈な印象を残した。あれから22年が経ち、再び日本に住むことになった。「奥さんが来日する予定なので、僕が昔、代官山に住んでいた時に行っていた思い出のレストランや場所に連れて行きたいな」と思い描く。

「あとは京都だったり、日本の伝統的な場所や観光地にも連れて行って、2人で色々経験できたらいいなと思ってます」と楽しみを語ると、「もうバレているかもしれないんですけど、食べることと旅することが大好きなんです」と笑顔を見せた。

「自然に身についているから」とラーメンも器用に箸で食べることができるマイナー通算79本塁打のスイッチヒッター。“第2の故郷”で再び、思い出を積み重ねていく。（町田利衣 / Rie Machida）