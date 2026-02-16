¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤¬²Ä°¦¤¤¥Ã¥Ã♡¡Ú3COINS¡Û¤¸¤ã¤éÉÕ¤±¤·¤¿¤¤¡ª¡Ö¥ß¥éーÉÕ¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×
1·î26ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¤¸¤ã¤éÉÕ¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢²Ä°¦¤¤¡Ö¥ß¥éーÉÕ¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤òÈ¯¸«¡£½Õ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ã¸¿§¹¥¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¥åー¥È¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤ÈÂÁá¤¯½Õ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦
¡Ö¥ß¥éーÉÕ¤¥ー¥Û¥ë¥Àー¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥Ïー¥È·¿¤Î¥ー¥ê¥ó¥°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ß¥éー¤ä¤ª²Ö¥â¥Áー¥Õ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£¥ー¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¶´¤á¤ë¥Ñー¥Ä¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Á°È±¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ã¥×¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥ß¥éー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³°½ÐÃæ¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£
¥ëー¥à¥ーÉ÷¤¬²Ä°¦¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥ß¥éーÉÕ¤¥ー¥Û¥ë¥Àー¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦Èæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ëー¥à¥ー¤Ë¤â»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ã¸¿§·Ï¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñー¥×¥ë¤È¥Í¥¤¥Óー¡¦¥¤¥¨¥íー¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñー¥×¥ë¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¦¥¤¥¨¥íー¤Ï¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Äø¤è¤¤¤¸¤ã¤é´¶¤¬²Ä°¦¤¤¡Ú3COINS¡Û¤Î¡Ö¥ß¥éーÉÕ¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡£ÉÕÂ°¤Î¥ー¥ê¥ó¥°¤Ë¼«Á°¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¸¤ã¤é¤¸¤ã¤é´¶¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë