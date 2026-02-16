ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がキャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で今キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板した。

のべ３人の打者に１７球を投げ、左前安打、空振り三振、遊ゴロと安打性は１本のみで、最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマーク。「ジャイロっぽい速いスライダー」という新球で２つの空振りを奪うなど、順調な調整ぶりを見せ、「２人目からはゾーンに積極的に投げられましたし、強さもよかったので、まあまあよかったんじゃないかなと思います」とうなずいていた。

メジャー１年目だった昨季は、大きな期待を受けて開幕から先発ローテ入りしたが、わずか１勝で５月途中からは右肩を痛めて離脱。９月に救援で復帰して存在感を示し、ワールドシリーズ制覇に貢献したが、朗希や球団が思い描いていた先発投手としての道は歩めなかった。

今季は、先発ローテを奪いに行く立場。球団との話し合いで、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場せず、チームでの調整を優先させることとなった。

ゴームズＧＭはＷＢＣの出場を許可しなかった理由を「我々がこれから再び何に取り組もうとしているのかを理解し、がお互いの視点を理解することが最も役立つということだ。ＷＢＣは野球界にとって素晴らしいものだが、我々は同時にドジャースに集中するという任務も負っている。だから、全員の声が聞き届けられるように対話し、長いシーズンになるであろうものに重点を置く。そして朗希が先発としてシーズンの最初から最後までを走り抜けることを願いたい」と説明した。

いとも簡単に１００マイル（約１６１キロ）を投げ、昨季の被打率が１割４分６厘だったスプリットという武器もある。昨季のポストシーズンでは救援という役割ながらも、潜在能力の高さを改めて証明することとなった。

ゴームズＧＭは「彼がフルシーズンを戦うことを楽しみにしている」として、ライブＢＰ登板前には「今日マウンドで朗希を見るのが本当に楽しみだ」と目を輝かせていた。首脳陣からの期待も大きい朗希。メジャー２年目での飛躍に注目が集まっている。