¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ê24¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤YouTuber¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤È¤¤¤¦²ôÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½ñ¤¤À¤·¤¿²ÃÆ£¡£¡Ö¡ÈÀ¸¡É¤ÎÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¾Ç¤¬¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤«¤é¤É¤¦½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¡¢ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ê´é¤Ë²Ã¹©¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ°²è½Ð±é»þ¤Ë¤âÏÃ¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿ËÍ¤ËÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó»þÂå¤ÎÃç´Ö¡È¤³¤¦¤¡É¤Ç¤¹¡£)¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤½¤·¤Æ½ª±é¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ½ªÈ×¤Î6¿Í¤Î°§»¢¤ò¸«¤¿¸å¤À¤È¡¢¤â¤¦ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤â¤¦°ì¹ï¤âÁá¤¯ÂçÂÇ¤Á¾å¤²¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤â¤Ê¤Ã¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ê¡¢¤³¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¤é¸å²ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ê¤È¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ä¡×¤È»£±Æ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤ÎÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢Á´°÷¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¼Â¤Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÍ¤Î±¦¼ê¤ò¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤«¤È¡¢¡¢¾Ð¡Ê±¦¼ê¤â¥Ô¡¼¥¹¤ÎÆó¾è¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¤Ï¤¡¡¢¥À¥á¤À¡¢Ä¹¤¹¤®¤ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¥À¥á¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¾¡¼ê¤Ë¸«¼é¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£