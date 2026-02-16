パパのことが大好きな大型犬が、ほかの犬をかわいがる様子を目にして思わず見せた反応が、TikTokで話題となっています。投稿したのは、ゴールデンレトリバーのらんちゃん、フレンチブルドッグのるるちゃんと暮らす「ランチャン1116 ラン&ルル」さん。投稿は記事執筆時点で57万回以上再生され、「やきもち、かわいい！」といったコメントが寄せられています。

【動画：小さな犬を可愛がるパパ→大型犬が嫉妬してしまい…絶対に自分だけを構ってほしい『尊い行動』】

パパの腕の中に入りたい！

登場するのは、ゴールデンレトリバーのらんちゃん。この日、パパの腕の中にはすでに小さなワンちゃんが収まっていたのでした。パパのことが大好きならんちゃんは、なんとかしてパパの腕の中に潜り込もうと試みたんだそう。

パパに顔を寄せ頭を撫でられながらも、それだけでは満足できない様子のらんちゃんだったとか。小さいワンちゃんのように、パパの腕の中に入りたそうに見つめていたといいます。

諦めたと見せかけて…

ここで、らんちゃんは一旦パパから離れるような動きを見せたんだそう。「どこかに行っちゃうの？」とパパが思った瞬間、らんちゃんが驚きの行動を見せたといいます。

なんと、らんちゃんは勢いよくソファに飛び乗り、パパの腕の中に顔をねじ込むようにしてダイブ！大型犬ならではの豪快な割り込みで、見事パパの腕の中を確保することに成功したのでした。

パパへの愛情が止まらない

念願叶ってパパの腕の中に収まったらんちゃんは、幸せでいっぱいだったそう。先ほどまでの不満そうな顔はどこへやら、とっても満足げで嬉しそうな表情に変わっていたといいます。

最後には、パパの顔を何度もペロペロとなめて、愛情を全力で表していたんだとか。どれだけ体が大きくなっても、パパの前ではいつまでも甘えん坊な子どものままのらんちゃんなのでした。

この投稿には「嫉妬も素直に表現してかわいい！」「パパ大好きなんだね」「目で意思疎通してくるよね」「振り向いてほしい気持ちが伝わる」「パパさんの負けだねｗ」など、らんちゃんの真っ直ぐな愛に、多くの人が心を打たれていました。

投稿者である「ランチャン1116 ラン&ルル」さんのアカウントでは、ゴールデンレトリバーのらんちゃんと、フレンチブルドッグのるるちゃんの賑やかな様子も投稿されています。パパが大好きな甘えん坊らんちゃんの姿は癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ランチャン1116 ラン&ルル」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。