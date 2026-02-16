¡È¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÁáÀî¤ß¤æ¤¡¡¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥³¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤æ¤æ¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×
¡¡ÁáÀî¤ß¤æ¤¡Ê29¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖJLOC2025¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»£±Æ²ñ¤Î»þ¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÎÐ¡¢Çò¡¢ÀÖ¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Öjloc¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¡Örq¡×¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¡×¡ÖÊ¢¶Ú½÷»Ò¡×¡Ö¤¯¤Ó¤ìºî¤ê¡×¡Öjapanesegirls¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤æ¤æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÀî¤Ï¡¢2022Ç¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£25Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¡ÖJLOC¡¡AMBASSADOR¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB80¡¦W59¡¦H87¡£¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏµÓ¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¡¼¥Éºî¤ê¡£ÆÃµ»¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í¡£