【伝説】千葉大学医学部「最高のスーパー名医」が遺していた”言葉の意味”が深すぎる…！

いい医者とはなんだろうか。

開業医のやりがいとはなんだろうか。

「開業医の仕事は、大学病院や公立病院の仕事とは極端に違っていた」と語る、『60歳からの人生を考える22の発想』（小学館新書）の著者・松永正訓氏が気づいたこととは――。

63歳の小児外科医が「本音」を明かす。

「まず始める」という発想を捨てる

短気は損気というけれど、歳を取るとどうしても短気になる。仕事のプロジェクトを立ち上げるときや、人生の進路をちょっと変更してみようと思うときに、準備不足は還暦過ぎの身には致命的になることがある。ぼくは若い頃に準備不足の失敗を経験しており、それがその後の人生に生きている。物事をすぐに始めない大切さについて語ろう。

千葉大学医学部が生んだ最高のスーパー名医と言えば、中山恒明先生（1910−2005）だろう。当時の第二外科（消化器外科）の教授で、食道がんの権威だった。先生の全盛期、世界で成功した食道がんのうち、およそ半分の症例が中山先生の執刀によるものだった。伝説の外科医である。

先生は、山崎豊子さんの小説『白い巨塔』の主人公、財前五郎のモデルである（『山崎豊子先生の素顔』野上孝子・文春文庫）。財前五郎も食道がんの権威だ。

なお、中山先生は財前五郎のような権威主義者では決してなかったと弟子の先生たちは言っている。ちなみにぼくは、医局が主催する小児外科教室開設10周年記念のパーティーで一度だけ中山先生にお会いしたことがある。当時77歳だったはずだが、背筋が伸び、かくしゃくとしてカッコ良かった。

中山先生には名言が多いが、最も後輩たちに影響を与えた言葉は次のもの。

Beginning is half the success, not giving up on the way is complete success.

簡単な英語なのでぼくが訳すまでもないが、「始めることで半分は成功、途中で諦めなければ完全な成功」といったところだろう。世界の外科医の殿堂であるシカゴの国際外科学ミュージアムに中山先生の業績が展示されており、その中にこの言葉があるらしい。

この言葉の精神を受け継ぎ、千葉大学医学部には“begin.continue”という教えがある。まず、人に先んじて始めよ、そしてやめるな。そんな訓示だろう。でも、ちょっとこれ、中山先生の言葉を端折りすぎていない？

ぼくらも教授から「とにかく始めろ」とよく言われた。何を始めるかというと、研究である。小児外科はとにかく臨床が忙しい科だったので、基礎研究の業績が乏しかった。なにしろ、大学病院の中で最も緊急手術が多い科だったので、研究なんかするヒマはなかったのである。

中山先生の言葉は、語り継がれる中で「まず、始めろ！」という号令に変質していった気がする。始めることがそんなに重要なんだろうか。ぼくとは考え方が違う。ぼくは年を経るごとに「いかに始めないかが重要」と考えるようになったし、中山先生もそういうことを言いたかったのではないかと思っている。

医療における研究でも、あるいはビジネスの世界での何かのプロジェクトでも、一番重要なのは準備である。準備に時間をかける。論文を読み、資料を分析し、何が一番問題なのかにフォーカスを絞り、それを解決するためにはどういう手順が必要なのか、またそれは実行可能なのか、そういう準備に時間をかけないといけない。

猛烈なストレスの中で

かなり前のことだが、ある科学雑誌を読んでいると、先達の研究者が若手に向かって「論文を読むな。なぜなら、論文を読むと、すべて研究済みであることが分かり、やることがなくなる」と呼びかけていて、びっくりしたことがある。これはウソだ。論文は読まなくてはならない。それこそ無限に読む必要がある。

ぼくが「始めない」ことが重要と知ったのは、大学院生だったとき。4年間の研究生活はとても順調で、ぼくは4本の論文を書いた。けっこうレベルの高い雑誌に掲載された。ところがその4年の中で6か月間の空白がある。まったく結果の出ない期間である。

当時のぼくは、小児がんの細胞をシャーレ（プラスチックの皿）の中で培養し（養分を与えて生かし続けること）、定期的に遺伝子を回収し、遺伝子の働きの強さを観察していた。英語論文を読んで、まず再現実験から始めたのである。

ところが、論文に書かれているような遺伝子の変化は確認できなかった。焦って同じ実験を繰り返し、すべて失敗に終わった。

これは本実験の前段階の予備実験というものだったのだけど、その予備実験でぼくは準備を怠っていた。論文に書いてある通りにすればうまくいくだろうと、高を括っていた。そこに甘さがあった。ちゃんとしたステップを踏むべきだったのだけども、ぼくはそれを端折った。1日でも早く結果が欲しかったからだ。要は、予備実験が不完全だったのだ。

6か月間、何の成果も出ないというのは、かなりつらい。猛烈なストレスである。高い授業料となったが、準備をすることの重要性を身にしみて知った。この経験がその後の業績に結びついた。

だから「まず、始めて」はいけない。どれだけ、始めずに準備をするかが重要である。論文も読む。その領域の論文はすべて読む。十分な準備が終了すれば、それは「半分成功」なのである。中山先生はこういうことを言いたかったのだとぼくは解釈している。

