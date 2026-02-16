¡ÚNBAµå±ã¡Û¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Î·è¾¡ÃÆ¡ªÂè1»î¹ç¤Î±äÄ¹»àÆ®¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÄÂè2»î¹ç¤Ï¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥¿¡¼·èÃå
¡¡¡þNBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡¡USAvsWORLD¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¡¡¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡NBA¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£Âè2»î¹ç¤ÎÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¡ÖUSA STARS¡×¤ÈÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ÖUSA STRIPES¡×¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¢¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤Î¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥¿¡¼¤ÇSTRIPES¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ï4¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÊÆ¥×¥í¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼NHL¤¬ºòµ¨¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ³Æþ¤·¤¿4¥«¹ñÂÐ¹³Àï¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÊÆ¹ñvsÀ¤³¦¡×¤Î»î¹ç·Á¼°¤ò¿ä¤¹À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áº£Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ¤Î2¥Á¡¼¥à¤ÈÀ¤³¦ÁªÈ´1¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÁíÅö¤¿¤êÀï·Á¼°¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦ÁªÈ´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖWORLD¡×¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¡ÖUSA STARS¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡ÖUSA STRIPES¡×¤Î3¥Á¡¼¥à¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï12Ê¬¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¼Â»Ü¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤«¤é±äÄ¹ÀïÆÍÆþ¤Î»àÆ®¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÏSTARS¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡Ê¥é¥×¥¿¡¼¥º¡Ë¤¬3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤â·ãÆ®¤Ë¡£»Ä¤ê34ÉÃ¤ÇSTARS¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤ÈSTRIPES¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤Î1ÂÐ1¡£¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤¬¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê20ÉÃ¤Ë¤Ï¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤¬3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ÆSTARS¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£39¡½40¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÏSTRIPES¤Î¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ö¥¶¡¼¥Ó¡¼¥¿¡¼3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ÆµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡ÊSTRIPES¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡Ë¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÎäÀÅ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡£¥²¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡£