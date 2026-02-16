「もっと貯金したいけど…」35歳女性、年収500万円。実家暮らしで貯めた現在の貯金額は？
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：東京都新宿区
家族構成：片親、自分
世帯年収：自分500万円
実家の間取り：2LDK
交際費：2万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては、「2年以内に出たいと思っています。」と回答。恋愛や結婚願望については「あります」と言います。
また、「仕事が忙しく家事を分担できるのも助かっています。経済的な負担が少ないため、貯金もしやすいです」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「プライバシーが少ないことです。家族と一緒に住んでいるため、自分の時間を確保するのが難しいと感じることがあります。また、家事の分担や生活リズムの違いでストレスを感じることもあります」と、生活面での悩みを吐露。
また、お金に関する悩みでは「家族に生活費を入れる額が適切かどうかです。自分の収入に見合った額を入れているつもりですが、将来のためにもっと貯金したい気持ちもあり、バランスが難しいです」と教えてくれました。
家賃や生活費の負担を抑えるために実家暮らしを選択している回答者。現状は安定した貯金ができているようですが、自身の年収と実家に入れる生活費とのバランスに悩む様子もうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)
今回は、東京都在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：35歳女性
職業：会社員
在住：東京都新宿区
家族構成：片親、自分
世帯年収：自分500万円
実家の間取り：2LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：2万円
毎月のお小遣い：1万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては、「2年以内に出たいと思っています。」と回答。恋愛や結婚願望については「あります」と言います。
「家族との時間を大切にしたい」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「家賃や生活費を抑えられることと、家族との時間を大切にしたいからです」とのこと。
また、「仕事が忙しく家事を分担できるのも助かっています。経済的な負担が少ないため、貯金もしやすいです」と話しました。
「生活費の適切な額がわからない」片親と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「プライバシーが少ないことです。家族と一緒に住んでいるため、自分の時間を確保するのが難しいと感じることがあります。また、家事の分担や生活リズムの違いでストレスを感じることもあります」と、生活面での悩みを吐露。
また、お金に関する悩みでは「家族に生活費を入れる額が適切かどうかです。自分の収入に見合った額を入れているつもりですが、将来のためにもっと貯金したい気持ちもあり、バランスが難しいです」と教えてくれました。
家賃や生活費の負担を抑えるために実家暮らしを選択している回答者。現状は安定した貯金ができているようですが、自身の年収と実家に入れる生活費とのバランスに悩む様子もうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)