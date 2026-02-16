新世代スバルデザインをけん引した1台

国内外で開催されるモーターショーでは、発売間近のニューモデルに加え、最新技術やデザインの最先端を詰め込んだモデルや、メーカーの将来像を示すコンセプトカーも披露されます。



たとえ直接的な市販化に至らなくても、その後登場する市販車に影響を与えるものも少なくありません。



そんなコンセプトカーの代表的なものが、スバルが今から約20年前の2003年、スイスのジュネーブモーターショーにおいて披露した「B11S」という4ドアスポーツカーです。

スバルは当時、B11Sについて「グラン ユーティリティ ツーリスモ」という新ジャンルのクルマだと位置づけていました。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「“斬新”スポーツクーペ」です！ 画像で見る（18枚）

スポーティな走行性能と快適性、機能性、そして美しさを高次元で両立させたモデルとしています。

B11Sのボディサイズは全長4785mm×全幅1935mm×全高1370mmとなっており、ホイールベースは2800mmを確保していました。非常に流麗なクーペスタイルでありながら、4ドア構造を採用することで日常使いの利便性も考慮した設計となっていたのです。

このクルマの最大の特徴は、フロントデザインに採用された「スプレッドウィングスグリル」でした。

デザインは飛行機のジェットエンジンや翼の広がりをイメージしたもので、スバル（当時は富士重工業）の前身である中島飛行機からの歴史的なつながりを表現しています。

この堂々とした存在感を放つフロントマスクは、後の同社モデルに大きな影響を与えました。

サイドビューではホイールアーチを強調したデザインや、ボディ中央部に施されたシルバーのアクセントが安定感を演出しています。

また、ロッカーパネルもシルバー処理され、フロントフェイス下部のシルバー加飾と調和することで、アクティブな印象を与えています。

B11Sのドアは観音開きタイプを採用し、Bピラーをなくすことで後席への乗り込みやすさを向上させていました。これはデザイン面でも自由度を高め、流麗なフォルムの実現に貢献しています。

一方で、リアエンドは長く伸びたテールランプと左右2本出しのマフラーを備えたシンプルなスタイリングとなっており、クーペとしての上質さを表現していました。

インテリアは「スバルブルー」のカラーを全面に採用し、エクステリアとは対照的なアバンギャルドな雰囲気を創出。これに日本的な繊細な加飾を組み合わせることで、派手ながらも芸術的な美しさを実現しています。

リアシートは背もたれを倒すことが可能で、荷物の積載にも配慮した設計でした。

ルーフにはスモークガラスを採用し、インテリアに柔らかな光が差し込むようになっています。このデザインは和傘からインスピレーションを得たものだとされています。

パワートレインには、最高出力399馬力・最大トルク550Nmを発生する3リッター水平対向6気筒ツインターボエンジンを搭載。高出力でありながらも低中速域での扱いやすさも追求され、GTカーのようなゆとりある走りも実現していました。

トランスミッションは5速ATで、駆動方式はスバル独自の「シンメトリカルAWD」を採用しています。駆動力配分は前35％・後65％を基本とすることで高いハンドリング性能を実現し、滑りやすい路面ではトルクを自動配分するトルクベクタリング機構も備えていました。これは当時としては非常に先進的なシステムでした。

B11Sは「アルシオーネ」や後継となる「アルシオーネSUV」のような、新世代のGTパーソナルクーペの登場を期待させましたが、直接の市販化はいささか難しかったようで、実現しませんでした。

しかし、このコンセプトカーの大きな特徴であった「スプレッドウィングスグリル」は、スバルの軽自動車「R2」を皮切りに、「インプレッサ」や「トライベッカ」といった市販モデルに採用。スバルのデザイン言語として一時代を築くことになりました。

B11Sはスバルの2000年代のデザインに大きな影響を与えた重要なコンセプトカーとして、今もなお自動車ファンの記憶に残っています。