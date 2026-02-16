今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月16日（月）〜2月22日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月16日（月）〜2月22日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、完璧を目指すのではなく流れに任せてみるといいかも。思い通りにならないほうが、面白かったり、感動が生まれたりするようです。肩の力を抜くようにしてみて。恋愛面は、ちょっと抜けている自分を見せられるような相手を選んでみて。一緒にいると落ち着ける人を大切にしましょう。
★ワンポイントアドバイス★
これまで習慣にしてきたものやルールなどを変えていくと◎ もう少し柔軟に対応できると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
