東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7073　高値0.7097　安値0.7044

0.7152　ハイブレイク
0.7124　抵抗2
0.7099　抵抗1
0.7071　ピボット
0.7046　支持1
0.7018　支持2
0.6993　ローブレイク

キーウィドル
終値0.6039　高値0.6051　安値0.6015

0.6091　ハイブレイク
0.6071　抵抗2
0.6055　抵抗1
0.6035　ピボット
0.6019　支持1
0.5999　支持2
0.5983　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3617　高値1.3638　安値1.3594

1.3683　ハイブレイク
1.3660　抵抗2
1.3639　抵抗1
1.3616　ピボット
1.3595　支持1
1.3572　支持2
1.3551　ローブレイク