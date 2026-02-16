東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7073 高値0.7097 安値0.7044
0.7152 ハイブレイク
0.7124 抵抗2
0.7099 抵抗1
0.7071 ピボット
0.7046 支持1
0.7018 支持2
0.6993 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6039 高値0.6051 安値0.6015
0.6091 ハイブレイク
0.6071 抵抗2
0.6055 抵抗1
0.6035 ピボット
0.6019 支持1
0.5999 支持2
0.5983 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3617 高値1.3638 安値1.3594
1.3683 ハイブレイク
1.3660 抵抗2
1.3639 抵抗1
1.3616 ピボット
1.3595 支持1
1.3572 支持2
1.3551 ローブレイク
