¤¨¤Ê¤³¡¡¥¨¥×¥í¥ó»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¼êÎÁÍý¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â£÷¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ê¥â¡¼¥È¥·¥§¥Õ¡Ù½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÎÁÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤¿¡Ä¡×¤È¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥·¥§¥Õ¡×¡ÊÂè3ÆüÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥¯¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¼êÎÁÍý¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ÇÎÁÍý¤¹¤ë¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²È¤Ç¤Ê¤ó¤«ºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¾Ð¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»ÑºÇ¹â¤«£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¨¤Ê¤³¤Î¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë54¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB86¡¦W59¡¦H85¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡¢²»¥²¡¼¡£