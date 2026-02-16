»°¾åÍª°¡¡¡¡È¤¢¤¶¤È¤¹¤®¤ë¡É¸ª¸«¤»¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö´ãÊ¡¡ª¡ª¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê32¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¸ª¸«¤»¥Ë¥Ã¥È¡É¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥È¡¡¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤ä¤Ã¤È¸«¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¡¡¤³¤Î¤¢¤¶¤È¤¹¤®¤ë¥Ë¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏMISTREASS¤Î¿·ºî¡¡Íè½µ¤«¤é½Õ¤Î¿·ºîÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö´ãÊ¡¡ª¡ª¡×¡Ö¤æ¤¢¤Á¤ã¤óåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Í¡¡²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°¾å¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥¹¥È¥ì¥¢¥¹¡ÊMISTREASS¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£