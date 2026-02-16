・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６２．８９ドル（＋０．０５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５０４６．３ドル（＋９７．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７７８５．１セント（＋２３０．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４８．７５セント（－３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３１．７５セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１３３．００セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０６．５４（＋０．３１）

出所：MINKABU PRESS