１３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４８ドル高 ナスダックは４日続落

１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４８．９５ドル高の４万９５００．９３ドルと３日ぶりに反発した。１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比２．４％上昇となり、伸び率は市場予想を下回った。これを受けて利下げ観測が強まり、株式相場をサポートした。一方、持ち高調整目的の売りも出て、ナスダック総合株価指数は４日続落した。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やナイキ＜NKE＞、ウォルト・ディズニー＜DIS＞が値を上げ、アリスタ・ネットワークス＜ANET＞やダッチ・ブロス＜BROS＞が株価水準を切り上げた。一方、ビザ＜V＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が軟調推移。ピンタレスト＜PINS＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は５０．４８ポイント安の２万２５４６．６７と４日続落した。アップル＜AAPL＞やエヌビディア＜NVDA＞が売られ、アルファベット＜GOOG＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞が冴えない展開。ドラフトキングス＜DKNG＞が大幅安となった。半面、エアビーアンドビー＜ABNB＞やＣ．Ｈ．ロビンソン・ワールドワイド＜CHRW＞、ウィン・リゾーツ＜WYNN＞が高く、モデルナ＜MRNA＞やデクスコム＜DXCM＞が頑強。アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞やロク＜ROKU＞、リビアン・オートモーティブ＜RIVN＞が値を飛ばし、コインベース・グローバル＜COIN＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS