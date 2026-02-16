【主演・中川大輔】猫好き必見の旅ドラマが誕生！木ドラ24「旅と僕と猫」3月5日(木) 深夜24時30分スタート

主演・中川大輔

猫と話せるトラベルライターが猫たちにヒントをもらいながら街を巡る

“猫“と“人“、“グルメ“と“風景“が織りなす、癒やしの旅ドラマが誕生！

木ドラ24 「旅と僕と猫」

3月5日(木) 深夜24時30 分～放送スタート！ ＜全4話＞

放送後、TVer にて見逃し配信 U-NEXT にて見放題独占配信

テレ東では、2026年3月5日(木)から4週にわたり、木ドラ24「旅と僕と猫」(毎週木曜 深夜24時30分～)を放送することが決定しました！



本作はカメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守(ねこがみ・まもる)が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちに美味しい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマです。猫神が取材するのは、店先で昼寝する看板猫や路地裏から世界を睨む野良猫、愛情に飢えた保護猫など。猫たちはみんな、忙しなく⽣きる⼈間たちを見つめながら暮らしています。気まぐれで、でもどこか優しい猫たちに癒やされること間違いなし！旅情感たっぷりな日本の風景を舞台に、猫の可愛らしさと⼈の温もりをお届けします。

主人公の猫神守を演じるのは、ドラマ「リブート」(TBS)や連続テレビ小説「舞い上がれ！」(NHK)、「パティスリーMON」(テレ東)、「東京サラダボウル」(NHK)、「海老だって鯛が釣りたい」(中京テレビ・日本テレビ系）、「ifの世界で恋がはじまる」(MBS・TBS系)といった話題作に出演。ABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」では恋愛見届け人として活躍し、雑誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルも務めるなど幅広いジャンルで人気を集める中川大輔。本作が連続ドラマ単独初主演となります！



各話の豪華ゲストキャストも近日公開予定です。続報をお楽しみに!!!

猫神守(ねこがみ・まもる)役：中川大輔 役紹介・コメント

【役紹介】

トラベルライター。小学校の頃に飼っていた保護猫の“おでん“と喋りたいと流れ星に祈ったところ、猫と喋れるようになった。気遣いのできる物腰柔らかな⻘年で、基本的に“猫さんたちにお話を聞く”という姿勢のため、猫に対して敬語で話しかける。猫に教えてもらった場所を紹介する⽂章を SNS に投稿するようになったことがきっかけで、旅、観光地を取材するトラベルライターになった。



【コメント】

猫と話せるトラベルライター、猫神守を演じます中川大輔です。猫が好きで、旅行が好きで、グルメが好き。そんな彼の感性を通して、様々な美しいものを五感全開で受け取りながら日々お芝居をしています。気まぐれな猫さんとのお芝居は難しい時もありますが、こちらが心から話しかけると猫さんも心から返してくれる。そんな瞬間が何度もありました。その瞬間をカメラで切り取っていただいたシーン、ぜひみていただきたいです。またこの物語の軸は旅先で出会う⼈たちとの心温まる交流です。毎話来てくださるスペシャルなゲストの方々にも注目してください。心癒やされる瞬間に溢れた「旅と僕と猫」、ぜひお楽しみに。

╲猫好き集まれ!!! 本作にはたくさんの猫が登場します！／

©テレビ東京

スタッフコメント

■ 二瓶朔也（テレビ東京 プロデューサー）

猫といえば、自由で気まぐれで、かと思えば馴れ馴れしいくらいに擦り寄ってきて、大量の抜け毛を残して去っていく…。

⼈間の都合などお構いなしのマイルールで暮らす猫たちは、毎日いったい何を考えて過ごしているのか。もし猫とお喋りできたら、普段つい見落としてしまうような大事なことを教えてくれるかもしれない…。

この作品は、猫とお喋りできるトラベルライター猫神守が、旅先で出会う猫たちに取材をしながら各地を巡っていく、少し不思議な旅ドラマです。

旅の主⼈公には中川大輔さんを迎え、その爽やかで柔らかな佇まいと猫さんたちとのほのぼのとしたやりとりが、この物語に心地よい空気を運んでくれています。猫と喋る不思議なキャラクターですが、中川さんには、とても丁寧に、そして自然体で演じていただいております。さらに、今後発表されるキャストの皆さまも魅力的な方々で、猫神が旅先で出会う⼈々との物語も、どうぞご期待ください。

各話かわるがわる登場する可愛い猫さんたちに加えて、旅情感たっぷりの日本の風景、そしてグルメ…気がついたら贅沢すぎるドラマになってしまいました。1日の終わりにほっこり楽しんでいただけたら幸いです。

イントロダクション

カメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守(中川大輔)には、ある秘密がある。それは“猫と話ができる”こと。その不思議な力を頼りに、猫神は旅先で出会う猫たちに取材している。伊豆では、歴史ある⽂化施設や潮風が吹き抜ける憩いの広場なども訪ね歩きながら、猫から「⼈がいっぱいいる」ラーメン店を教えてもらう。⼈に流されるのではなく、⼈を観察する猫たち。彼らが教えてくれるのは、観光ガイドに頼らない、地元で愛される名店。猫神は猫たちに旅のヒントをもらいながら、街を巡っていく。そして、猫に導かれた猫神もまた、旅先で出会う誰かの心をそっと癒やしていく。

番組概要

【タイトル】木ドラ 24「旅と僕と猫」

【放送日時】▼テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道

2026年3月5日スタート 毎週木曜 深夜 24時30分～25時00分

▼TVQ 九州放送

2026年3月5日スタート 毎週木曜 深夜 1時30分～2時00分

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】中川大輔

【監督】安川徳寛

【脚本】川粼⿓太、岸本鮎佳

【チーフプロデューサー】中川順平(テレビ東京)

【プロデューサー】二瓶朔也(テレビ東京)、松田麻希(ユニオン映画)、池本翔(ユニオン映画)

【制作協力】ユニオン映画

【製作著作】テレビ東京

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/tabitoneko

【公式 X】https://x.com/tx_tabitoneko ／ @tx_tabitoneko

【公式 Instagram】https://www.instagram.com/tx_tabitoneko ／ @tx_tabitoneko

【ハッシュタグ】#旅と僕と猫