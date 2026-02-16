男子デュアルモーグル

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。悲願の金メダルには届かなかったが、2回戦のフィニッシュに世界が仰天している。

シードの堀島は2回戦から登場。ターンでバランスを崩すも、何とか第2エアを飛んだ。

しかし着地で再びバランスを崩し、なんと後ろ向きになったままフィニッシュ。ともに滑ったニック・ページ（米国）が先にコースアウトして途中棄権となり、堀島は最終的に決勝まで駒を進めた。

信じられないゴールシーン。五輪公式Xが「イクマ・ホリシマがデュアルモーグルでさりげなくターン」として決定的瞬間を投稿すると、世界中のファンが仰天した。

日本から「執念のゴールですね」「勝ったああ！！ぁぁああ！！？？勝った！？ってなりましたね。日本人」「誰にも真似できない滑り」「スイッチゴールまじやべー」などの声が上がった。

もちろん海外でも大反響。「よくやった」「彼は物理学を捻じ曲げた」とのコメントが寄せられていた。



