フリースタイルスキー男子デュアルモーグル、空中でバランスを崩した堀島行真【写真：ロイター】

男子デュアルモーグル

　ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。悲願の金メダルには届かなかったが、2回戦のフィニッシュに世界が仰天している。

　シードの堀島は2回戦から登場。ターンでバランスを崩すも、何とか第2エアを飛んだ。

　しかし着地で再びバランスを崩し、なんと後ろ向きになったままフィニッシュ。ともに滑ったニック・ページ（米国）が先にコースアウトして途中棄権となり、堀島は最終的に決勝まで駒を進めた。

　信じられないゴールシーン。五輪公式Xが「イクマ・ホリシマがデュアルモーグルでさりげなくターン」として決定的瞬間を投稿すると、世界中のファンが仰天した。

　日本から「執念のゴールですね」「勝ったああ！！ぁぁああ！！？？勝った！？ってなりましたね。日本人」「誰にも真似できない滑り」「スイッチゴールまじやべー」などの声が上がった。

　もちろん海外でも大反響。「よくやった」「彼は物理学を捻じ曲げた」とのコメントが寄せられていた。

（THE ANSWER編集部）