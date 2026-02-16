世界カーリング連盟が発表「対戦チームからの要請があった場合にのみ監視する」

世界カーリング連盟は15日（日本時間16日）、ミラノ・コルティナ五輪において投球の新たな監視対応を発表した。今大会は男女カーリングで“不正投球”疑惑が相次ぎ、波紋を広げている。

発端となったのは13日（日本時間14日）に行われた男子1次リーグのカナダ―スウェーデン戦での出来事だ。選手がストーンを投じた際、一度ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則があったのではないかとして、スウェーデン側が申告した。これを認めないカナダ側が応酬し、口論に発展した。

紳士のスポーツといわれるカーリングはチーム同士の協議と申告をベースに試合が行われるが、これを受け、13日（同14日）のイブニングセッションから審判2人が巡回して積極監視することに。14日（同15日）の女子のカナダ―スイス戦、男子の英国―ドイツ戦でもダブルタッチの反則が浮上。さらに波紋が広がった。

そんな中、世界カーリング連盟は15日（同16日）、公式サイトで「チーム代表者との協議を受け、審判の監視プロトコルを更新」とし、新しい規定を発表した。今回の変更により監視する審判2人は引き続き競技エリア内に待機するものの、対戦チームからの要請があった場合にのみに監視するという。15日（同16日）のイブニングセッションから適用される。

疑いがあった際に審判が介入し、積極監視する対応になる模様。本来の「カーリングの精神」を尊重しながら、適切なラインで違反に目を光らせることになりそうだ。

カナダ公共放送「CBC」のレポーター、デビン・ハーロウ氏もこの発表をXで速報。「各国オリンピック委員会との協議を経て、オリンピックの真っ只中に新たなルール変更を決定した」と書き出し、「今後はチームからの要請があった場合のみとなる」と説明している。



（THE ANSWER編集部）