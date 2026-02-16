ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル予選が15日に行われ、ビッグエア金メダルの木村葵来（ムラサキスポーツ）は予選敗退した。それでも最後まで表情は明るく、中継カメラに抜かれた“モグモグタイム”がファンの笑いを誘っていた。

木村は1回目に69.20点をマーク。2回目は得点伸ばせず後続の結果を待つことになった。予選敗退が決まった瞬間、カメラが木村を捉えると、満面の笑みでおにぎりをパクパク。国際映像の実況も笑っていた。

木村は、中継のインタビューでおにぎりについて聞かれると、「上島コーチが、いつも練習終わりとか大会終わりに握って持ってきてくれてるんで、そのおにぎり美味しく食べてました」と告白。味噌おにぎりだったようで、味は「100点です」と絶賛していた。

NHKでも生中継された予選。ネット上の視聴者からは「おにぎりめっちゃ似合ってた。CMくるわ」「おにぎり食べながら予選を見届ける木村選手に好感度500%」「予選落ち残念ですが笑顔でおにぎりが素敵すぎて優勝です」「おにぎり食ってるシーンが抜かれてたぞｗ」「おにぎりもぐもぐタイムかわいいｗｗ」「予選落ちしちゃったけどやられた〜みたいなリアクション取ってたりおにぎり食べてたりかわいい人だな」「おにぎり食べてた姿ナイスwww」「坊主頭でおにぎり食べる姿エモすぎだろwww」などと笑いが起こっていた。



（THE ANSWER編集部）