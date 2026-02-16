スターシェフのゴードン・ラムゼイ氏がデービッド・ベッカム夫妻を「素晴らしい親」と称賛し、時間がたてば家族間の不和は克服できるだろうと述べた。

最近、ザ・サンなど複数の海外メディアによると、ミシュラン星付きレストランを手がけるラムゼイ氏はインタビューで、デービッド・ベッカムの長男で料理人のブルックリン・ベッカムを非常に気に入っており、今も連絡を取り合っていると明らかにした。

ベッカム家と長年親交を保っているラムゼイ氏は「本当に難しい状況だ」とし、「デービッドがブルックリンをどれほど愛しているか知っている」と述べた。

さらに「ブルックリンとはメッセージをやり取りしており、私たちの関係は揺るぎない。私は彼を愛している。彼の人柄は本当に素晴らしい」としながらも、「だが恋に落ちるとつらい。愛は目をくらませる。最終的には正気に戻るだろう」と述べ、ブルックリン・ベッカムの妻ニコラ・ペルツに責任があるかのような発言をした。

ベッカム夫妻の子育てについては「彼らがどれほど素晴らしい親かを私は直接見てきた。デービッドは父親として本当に立派だ。2人とも子どもたちに多大なエネルギーを注ぎ、ブルックリンを何度も窮地から救ってきたことをよく知っている。ブルックリンが自分を見つめ直し、両親がどれほど大切な存在かに気づくのは時間の問題だ」と強調した。

先月、ブルックリンは父デービッド・ベッカムと母ビクトリア・ベッカムが自分と妻ニコラ・ペルツの関係を壊そうとしたと暴露した。公然と取り沙汰されていた嫁姑の不和が事実だったことが明らかになった形だ。

ブルックリンはまた、自身の両親が「誇示的なソーシャルメディア投稿や家族行事、そして真実味に欠ける関係を通じて、家族に関するメディア報道の方向をコントロールしようとしてきた」と主張し、家族との絶縁を宣言した。