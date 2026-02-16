16日（月）は日本海側から寒さが戻るでしょう。

＜16日（月）の天気＞

低気圧がオホーツク海に進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になってきています。北日本の日本海側では雪が降りやすく、風も強まる見込みです。

北陸や山陰もところどころで雨や湿った雪が降るでしょう。太平洋側では午前中は日差しがありますが、午後は気圧の谷の影響で雲が多くなりそうです。

関東では夜になると雨や雪の降るところがある見込みです。房総半島では雨がパラつき、箱根や東京多摩地方ではうっすら雪が積もる可能性があります。東京都心も降ればみぞれになるかもしれません。お帰りが遅くなる方は、傘があると安心です。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より大幅に低くなり、冬の寒さが戻るでしょう。太平洋側でも夜にかけて冷え込みが強まる見込みです。

札幌 0℃（-6）

仙台 9℃（-8）

新潟 7℃（-9）

東京 15℃（-3）

名古屋 15℃（-3）

大阪 12℃（-5）

鳥取 8℃（-9）

高知 18℃（-1）

福岡 15℃（-3）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

17日（火）は広く冬晴れで、昼間も寒くなるでしょう。19日（木）頃までこの時期らしい気温になりますが、週末は再び春の暖かさになりそうです。沖縄は17日（火）にかけて雨が降る見込みです。

■札幌〜名古屋

17日（火）は晴れるところが多いですが、東京は最高気温10℃と寒さが厳しくなりそうです。18日（水）は北日本や北陸で雪や雨が降り、強まるところがあるでしょう。

週末は気温が上がり、積雪の多い地域では雪どけが進みそうです。東京や名古屋では土日は再び15℃以上になる予想で、日々の大きな寒暖差に注意が必要です。