【天気】日本海側から寒さ戻る 箱根や東京でも積雪の可能性
16日（月）は日本海側から寒さが戻るでしょう。
＜16日（月）の天気＞
低気圧がオホーツク海に進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になってきています。北日本の日本海側では雪が降りやすく、風も強まる見込みです。
北陸や山陰もところどころで雨や湿った雪が降るでしょう。太平洋側では午前中は日差しがありますが、午後は気圧の谷の影響で雲が多くなりそうです。
関東では夜になると雨や雪の降るところがある見込みです。房総半島では雨がパラつき、箱根や東京多摩地方ではうっすら雪が積もる可能性があります。東京都心も降ればみぞれになるかもしれません。お帰りが遅くなる方は、傘があると安心です。
＜予想最高気温（前日差）＞
前日より大幅に低くなり、冬の寒さが戻るでしょう。太平洋側でも夜にかけて冷え込みが強まる見込みです。
札幌 0℃（-6）
仙台 9℃（-8）
新潟 7℃（-9）
東京 15℃（-3）
名古屋 15℃（-3）
大阪 12℃（-5）
鳥取 8℃（-9）
高知 18℃（-1）
福岡 15℃（-3）
＜週間予報＞
■大阪〜那覇
17日（火）は広く冬晴れで、昼間も寒くなるでしょう。19日（木）頃までこの時期らしい気温になりますが、週末は再び春の暖かさになりそうです。沖縄は17日（火）にかけて雨が降る見込みです。
■札幌〜名古屋
17日（火）は晴れるところが多いですが、東京は最高気温10℃と寒さが厳しくなりそうです。18日（水）は北日本や北陸で雪や雨が降り、強まるところがあるでしょう。週末は気温が上がり、積雪の多い地域では雪どけが進みそうです。東京や名古屋では土日は再び15℃以上になる予想で、日々の大きな寒暖差に注意が必要です。