2·î16Æü¤Ï¡ÖÅ·µ¤¿Þ¤ÎÆü¡×¡¡ºÇ¿·¤ÎÍ½Êó¤¬Ê¬¤«¤ëÍýÍ³

¡Ö2·î16Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡ÖÅ·µ¤¿Þ¤ÎÆü¡×¡ª1883¡ÊÌÀ¼£16¡ËÇ¯2·î16Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅ·µ¤¿Þ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Îµ¤¾Ý³Ø¼Ô¥¨¥ë¥¦¥§¥ó¡¦¥¯¥Ë¥Ã¥Ô¥ó¥°»á¡ÊErwin Knipping¡¿1844¡Á1922Ç¯¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ11²Õ½ê¤¢¤ëÂ¬¸õ½ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢¹¾¸Í¾ëËÜ´ÝÀ×¡Ê¸½ºß¤Î¹ÄµïÅì¸æ±ñ¼þÊÕ¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Åìµþµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤Æ½¸·×¡£³ÆÃÏ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëµ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼êÉÁ¤¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¶¶¤È²£ÉÍ¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅ½¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Å·µ¤¿Þ
1883Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß¤Ï1Æü1²óÈ¯¹Ô¡¢8·î23Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤È¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤Î2²Õ½ê¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·µ¤¿Þ¤¬ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«°ìÈÌ¤Ë¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤ÏÀ²¤ì¡©º£Æü¤Ï±«¡©Ä«¥¤¥Á¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ëÅ·µ¤Í½Êó¡ÊphotoAC¡Ë
¤½¤â¤½¤âÅ·µ¤¿Þ¤È¤Ï¡©
Å·µ¤¿Þ¡Êweather map¡Ë¤È¤Ï¡¢¹¤¤ÃÏ°è¤Ç°ìÄê»þ¹ï¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿µ¤°µ¡¦µ¤²¹¡¦É÷¸þ¡¦É÷ÎÏ¡¦Å·µ¤¤Ê¤É¤òÅ·µ¤µ¹æ¤ÇµÆþ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅù°µÀþ¡¦Á°Àþ¤Ê¤É¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÃÏ¿Þ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
ºÇ¶á¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¡¢²¿»þ¤Ë±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢±«±À¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦µ°Æ»¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤¾ðÊó¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿·ë¹½¥Ð¥Á¥³¥ó¥Ó¥·¥Ã¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆüËÜ¼þÊÕ°è¤Î¼Â¶·Å·µ¤¿Þ¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë
µ¤¾ÝÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö1Æü7²ó¡Ê3¡¢6¡¢9¡¢12¡¢15¡¢18¡¢21»þ¡Ë¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¼þÊÕ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¶·Å·µ¤¿Þ¤Î²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢´ÑÂ¬»þ¹ï¤ÎÌó2»þ´Ö10Ê¬¸å¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö3»þ´Ö¤´¤È¤Î±À¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤«¡Öº£Æü¤Ï¿·¤·¤¤·¤¤ò¤ª¤í¤¹¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É1ÆüÃæ³°¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±Åª¤ËÅ·µ¤Í½Êó¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥µ¥é¥Ã¤ÈÎ®¤·¸«¤äÊ¹¤Î®¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤Ç¤â¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤¬½¸·×¤µ¤ì¡¢ºÙ¤«¤¤Å·µ¤¿Þ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¡¢3»þ´Ö¤´¤È¤Ë¿·¤·¤¤Å·µ¤Í½Êó¤È¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
1Æü7²ó¤Î´ÑÂ¬»þ¹ï¤Î2»þ´Ö10Ê¬¸å¤Ë¤ÏÅ·µ¤Í½Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡ÊphotoAC¡Ë
¶õ¤ò¸«¤ÆÅ·µ¤¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤È¤Ï
°ÊÁ°¡¢¥¿¥Ò¥Á¤ØÎ¹¹Ô¤·¤¿»þ¡¢ÂÚºßÃæ¤Î1½µ´Ö¡¢±«µ¨¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¡¢±«½÷¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÍ§¿Í¤ÈÌÂ¿®Åª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î²£¤Ç¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬±ó¤¯¤Î¶õ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤È¿ôÆü¤Ï±«¤¬Â³¤¯¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê±«¤Ï¹ß¤êÂ³¤¡¢·ë¶É10Æü´Ö°ìÅÙ¤âÀ²¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥Ò¥ÁÎ¹¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Î¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¡×¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶õ¤ò¸«¤ÆÅ·µ¤¤òÍ½ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡£Ì¤¤À¤ËÆæ¤Ç¤¹¡£