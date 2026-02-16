バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「福島県のご当地スイーツ」ランキング！ 2位「ままどおる」を抑えた1位は？
2月から3月にかけてのイベントシーズンを控え、心躍るような限定スイーツが店頭をにぎわせる季節になりました。数あるギフト候補の中でも、確かな品質とぜいたくな味わいで支持を集める人気のラインアップをまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ご当地スイーツに関するアンケートを実施しました。その中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「福島県のご当地スイーツ」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「バターをたっぷり使った生地でミルク味の餡を包んだ焼き菓子で、素朴ながらも優しい甘さが多くの人に喜ばれるから」（50代男性／広島県）、「ミルクの風味があり、やさしい味で食べやすいお菓子だと思ったから」（30代男性／富山県）、「ミルクの風味が優しく、飽きのこない味わいで幅広い世代に好まれると感じました。知名度も高く、福島の定番スイーツとして安心して選べます」（30代男性／愛媛県）といった声が集まりました。
回答者からは「チョコ味のままどおるがバレンタインに合うと思う」（30代女性／宮城県）、「この時期限定の特別感があり、馴染みのある優しい味にチョコが加わった安心感のあるギフトです」（50代男性／神奈川県）、「しっとりとした生地とチョコの甘さが絶妙で、幅広い年代に喜ばれる味わい」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：ままどおる（三万石）／60票福島県を代表する銘菓「ままどおる」が2位にランクイン。バターをたっぷり使った生地でミルク味のあんを包み込んだ、優しい味わいが特徴です。スペイン語で「お乳を飲む子」という意味を持つ通り、どこか懐かしく温かみのあるおいしさは、世代を問わず愛される福島・郡山観光の定番土産です。
1位：チョコままどおる（三万石）／83票1位は、期間限定で販売される「チョコままどおる」が獲得しました。定番のままどおるが持つしっとりした食感はそのままに、チョコ風味の生地とあんが絶妙なハーモニーを奏でます。毎年10月から5月までの冬季限定販売という希少性が、バレンタインやホワイトデーの贈り物としての特別感をさらに高めています。
