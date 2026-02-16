１５日（日本時間１６日未明）から行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアショートプログラム（ＳＰ）で世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がまさかの５位となった。

リフトでミスが出るなどして得点が伸びず、首位とは６・９０点差がついたが、逆転は不可能ではない。（デジタル編集部）

順調に滑り出した「りくりゅう」ペアだったが、中盤のリフトでまさかのミスが出た。木原が耐え切れなくなったように三浦を頭付近に降ろしてしまった。６日の団体ＳＰでは９・９０点を稼いだこのリフトで、この日はわずか３・９０点と６点も下回り、結果的に９・７３点も低い７３・１１点にとどまった。

木原は演技直後にうなだれて、しばらく動けず、演技後のインタビューでも、「しっかり７０点台はキープできた。明日、フリー頑張っていきたい」と前向きな言葉を発したが、表情は固かった。

ペアとしては日本勢初の金メダルを期待されたりくりゅう。厳しいスタートとなったが、まだ可能性はある。今季の自己ベストを首位のミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）と比較すると、りくりゅうの１５５・５５点に対し、ドイツペアは１４９・５７点。その差は５・９８点もある。互いにシーズンベストの演技ならば、計算上は０・９２点届かないが、肉薄はできるということになる。

今大会では、男子の絶対王者イリア・マリニン（米）がＳＰで首位に立ちながらフリーでまさかの大失速で、くしくもりくりゅうの順位と同じＳＰ５位のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が逆転優勝を飾っている。

りくりゅうが優勝した昨季の世界選手権も、今季のグランプリファイナルもフリーでは、実はハーゼ、ボロディン組が上回っていて、世界ランキングも１位がハーゼ、ボロディン組でりくりゅうは２位。難敵であることに変わりはないが、下を向く差ではないはずだ。